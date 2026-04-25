Incendio en Casa Abandonada Moviliza a Bomberos en Ensenada

Un incendio en una casa habitación provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos en la intersección de las calles Ryerson y 11, en el municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con el reporte, al lugar acudieron unidades de la estación Bronce y estación Norte, así como una pipa para apoyar en las labores de control del fuego.

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No reportan personas lesionadas

Autoridades informaron que el inmueble afectado se encontraba aparentemente abandonado, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Elementos de emergencia trabajaron en el sitio para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas.

Se recomienda a la población reportar cualquier incidente al número de emergencias 9-1-1

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Información Patricia Lafarga

APG