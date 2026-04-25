Incendio en Casa Abandonada Moviliza a Bomberos en Ensenada
N+
Autoridades informaron que el inmueble afectado se encontraba aparentemente abandonado
COMPARTE:
Un incendio en una casa habitación provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos en la intersección de las calles Ryerson y 11, en el municipio de Ensenada, Baja California.
De acuerdo con el reporte, al lugar acudieron unidades de la estación Bronce y estación Norte, así como una pipa para apoyar en las labores de control del fuego.
Nota relacionada: Buscan a Laura Rentería, Joven con Autismo Reportada como Desaparecida en Tijuana
No reportan personas lesionadas
Autoridades informaron que el inmueble afectado se encontraba aparentemente abandonado, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
Elementos de emergencia trabajaron en el sitio para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas.
Se recomienda a la población reportar cualquier incidente al número de emergencias 9-1-1
Historias recomendadas:
- Detienen Motociclista con Navaja y Orden de Aprehensión en Mexicali
- 40 Escuelas de Baja California Han Activado Alertas por Amenazas de Tiroteos en Abril 2026
- Refuerzan Protocolos de Seguridad en Escuelas de Baja California tras Amenazas de Tiroteo
Información Patricia Lafarga
APG