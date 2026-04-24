40 Escuelas de Baja California Han Activado Alertas por Amenazas de Tiroteos en Abril 2026

Al menos 40 escuelas de distintos municipios de Baja California han activado protocolos de seguridad durante el mes de abril, luego de registrarse presuntas amenazas de tiroteo al interior de planteles educativos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del estado, estos casos han generado movilizaciones extraordinarias de corporaciones de seguridad, principalmente en preparatorias, aunque también se han presentado en secundarias, ante la preocupación por la integridad de estudiantes y personal docente.

Las autoridades educativas señalaron que estas amenazas se han difundido a través de redes sociales y estarían relacionadas con una supuesta tendencia internacional, lo que ha encendido alertas en la comunidad escolar. La situación ha obligado a reforzar medidas preventivas y a mantener vigilancia constante en diversos centros educativos, con el objetivo de evitar riesgos mayores.

Al menos 40 escuelas han activado la alerta por amenazas de tiroteos en Baja California.

La secretaria de Educación, Irma Martínez, advirtió que este tipo de acciones no deben considerarse como una broma, ya que constituyen un delito que puede derivar en sanciones. Indicó que, dependiendo del caso, las medidas pueden ir desde la orientación por parte de los padres hasta la canalización a terapias psicológicas o la realización de trabajo comunitario por parte de los estudiantes involucrados.

Docentes y representantes sindicales han manifestado su preocupación por la forma en que estas amenazas impactan el entorno escolar. Erick Garibo, secretario general del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres, señaló que enfrentar estas situaciones ha sido complejo, ya que no solo se pone en riesgo a los alumnos, sino también al personal educativo, generando temor e incertidumbre.

El manejo de estos casos ha implicado la aplicación de protocolos específicos, como el monitoreo permanente de alumnos, el reporte inmediato al número de emergencias 911 y la recopilación de evidencias para su análisis. Además, se han implementado filtros de seguridad de manera aleatoria en los accesos de distintas escuelas en todos los municipios, como parte de una estrategia preventiva coordinada entre autoridades educativas y de seguridad.

Las autoridades mencionaron que, si bien el fortalecimiento de los protocolos escolares es fundamental, el papel de las familias resulta determinante, especialmente en la supervisión del contenido digital que consumen los menores, al ser uno de los factores vinculados a la difusión de este tipo de amenazas.

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Información de Perla Velázquez | N+

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