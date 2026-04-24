Detienen Motociclista con Navaja y Orden de Aprehensión en Mexicali

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali detuvieron la noche del 24 de abril a un motociclista que portaba un arma prohibida y contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de robo equiparado de vehículo de motor. La intervención ocurrió durante un patrullaje preventivo en el fraccionamiento Jardines del Lago, cuando los agentes detectaron una falta al bando por parte del conductor.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en la intersección de la avenida Madagascar y la calle Tuguela, donde los oficiales observaron a un hombre a bordo de una motocicleta color negro que circulaba sin placas. Tras marcarle el alto, los elementos procedieron a realizar una inspección conforme a los protocolos de seguridad.

Detienen a hombre con una navaja y una orden de aprehensión por robo en Mexicali.

Durante la revisión corporal, los agentes localizaron entre sus pertenencias una navaja con hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros de longitud, considerada un arma prohibida. Esta situación derivó en la retención del individuo para verificar sus datos ante la central de radio C5.

A mitad de la intervención, al cotejar la información del sospechoso, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo equiparado de vehículo de motor.

El detenido fue identificado como Jesús Daniel “N”, de 23 años de edad, quien fue asegurado de manera inmediata por los agentes municipales tras confirmarse su estatus legal. La motocicleta en la que circulaba también formó parte del contexto de la intervención, al encontrarse sin placas al momento de la inspección.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la comandancia de la Policía Municipal, donde se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes antes de su puesta a disposición ante la autoridad competente para dar seguimiento al caso.

Historias recomendadas:

RCP