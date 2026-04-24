Refuerzan Protocolos de Seguridad en Escuelas de Baja California tras Amenazas de Tiroteo

Autoridades estatales reforzaron las acciones de prevención en escuelas mediante presencia policial y pláticas directas con estudiantes, como parte de la estrategia anunciada por la gobernadora Marina del Pilar ante recientes amenazas de tiroteo en planteles educativos.

El secretario de Seguridad en el estado, Laureano Carrillo, informó que estas acciones buscan concientizar a jóvenes sobre las consecuencias legales y sociales de este tipo de conductas, que, advirtió, no deben considerarse una “moda”.

Nota relacionada: Ataque Armado Deja Sin Vida a Agente Ministerial en Ensenada

Suman 98 reportes en abril; Mexicali concentra la mayoría

De acuerdo con el funcionario, en lo que va de abril se han registrado 98 reportes con el mismo patrón de amenaza, de los cuales 24 se concentran en Mexicali, principalmente en secundarias y preparatorias.

Detalló que la mayoría de los mensajes han sido localizados en baños de los planteles, donde la palabra “tiroteo” es la más recurrente. Esta situación ya es investigada en coordinación con la Fiscalía.

Laureano Carrillo explicó que actualmente se han desplegado equipos de trabajo en distintos municipios, con tres grupos operando en Mexicali, además de presencia en Tijuana y Ensenada.

Estas brigadas realizan acompañamiento a autoridades educativas, así como pláticas dirigidas a estudiantes para prevenir este tipo de incidentes.

Advierten consecuencias legales por “bromas”

Autoridades señalaron que este tipo de amenazas, aunque en muchos casos se trate de “bromas”, pueden derivar en consecuencias legales para quienes resulten responsables.

Además, destacaron que estos reportes provocan movilizaciones innecesarias de corporaciones de seguridad, desviando recursos que podrían destinarse a emergencias reales.

Finalmente, autoridades reiteraron el llamado a estudiantes y padres de familia a tomar con seriedad estas conductas y mantenerse atentos, ya que forman parte de la prevención para garantizar entornos escolares seguros en todo el estado.

Historias relacionadas:

APG