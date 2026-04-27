Anuncian Corte de Agua en Tijuana y Rosarito Hoy: Lista Completa de Colonias Afectadas
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Hoy habrá corte de agua en varias colonias de Tijuana y Rosarito debido a una fuga. Consulta si tu zona está afectada y cuándo se restablecerá el servicio.
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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó a través de un comunicado en redes sociales que se realizará un cierre parcial del suministro de agua potable en el Acueducto de Flujo Inverso, derivado de una fuga detectada en la línea de impulsión del bombero PB7.
Por consiguiente, la CESPT llevará a cabo trabajos de reparación del área emergente. por lo que se verá afectado temporalmente el suministro de agua en parte de la zona sureste de Tijuana, Playas de Rosarito y en suministro hacia Ensenada, específicamente en zonas abastecidas por esta línea.
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Listado completo de zonas afectadas por el corte de suministro de agua
Las colonias que se verán afectadas son:
TIJUANA
- Puerta Plata
- Ke Casas
- Hacienda Los Venados
- Hacienda Las Delicias 2
- Los Valles
- Natura
- Villas del Álamo
- San Luis
- Emiliano Zapata
PLAYAS DE ROSARITO
- Cantiles Dorados
- Puerto Nuevo
- Rancho Reynoso
- Primo Tapia
- Misión Viejo
- Palacio del Mar
- Caleta Cove
- Medio Camino
- Campo López
- Plaza del Mar
- Alisitos
- Santa Anita Rosarito
- Misión Vieja San Miguel
- Ladrillera
- Puerta del Mar
- Terrazas del Pacífico
- Vista Marina
- La Burrita
- El Descanso
- Venustiano Carranza
- Las Ventanas
¿Cuándo se restaurará el servicio?
Se estima que los trabajos concluyan mañana martes 28 de abril de 2026, a las 12:00 horas, para posteriormente iniciar el proceso de recuperación gradual del servicio.
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