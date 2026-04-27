Anuncian Corte de Agua en Tijuana y Rosarito Hoy: Lista Completa de Colonias Afectadas

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó a través de un comunicado en redes sociales que se realizará un cierre parcial del suministro de agua potable en el Acueducto de Flujo Inverso, derivado de una fuga detectada en la línea de impulsión del bombero PB7.

Por consiguiente, la CESPT llevará a cabo trabajos de reparación del área emergente. por lo que se verá afectado temporalmente el suministro de agua en parte de la zona sureste de Tijuana, Playas de Rosarito y en suministro hacia Ensenada, específicamente en zonas abastecidas por esta línea.

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Listado completo de zonas afectadas por el corte de suministro de agua

Las colonias que se verán afectadas son:

TIJUANA

Puerta Plata

Ke Casas

Hacienda Los Venados

Hacienda Las Delicias 2

Los Valles

Natura

Villas del Álamo

San Luis

Emiliano Zapata

PLAYAS DE ROSARITO

Cantiles Dorados

Puerto Nuevo

Rancho Reynoso

Primo Tapia

Misión Viejo

Palacio del Mar

Caleta Cove

Medio Camino

Campo López

Plaza del Mar

Alisitos

Santa Anita Rosarito

Misión Vieja San Miguel

Ladrillera

Puerta del Mar

Terrazas del Pacífico

Vista Marina

La Burrita

El Descanso

Venustiano Carranza

Las Ventanas

¿Cuándo se restaurará el servicio?

Se estima que los trabajos concluyan mañana martes 28 de abril de 2026, a las 12:00 horas, para posteriormente iniciar el proceso de recuperación gradual del servicio.

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