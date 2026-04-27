Hallan Dos Cuerpos en Fosa Clandestina en Tijuana; Investigan si son Jóvenes Desaparecidos

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas confirmó el hallazgo de dos cuerpos durante un cateo realizado en la colonia La Esperanza, en la delegación Sánchez Taboada, del municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo el 24 de abril de 2026 alrededor de las 11:55 horas, en un predio ubicado sobre la calle Artículo 3, donde agentes realizaron labores de búsqueda.

Durante las diligencias, se efectuaron excavaciones en puntos de interés, localizando una fosa en cuyo interior fueron encontrados dos cuerpos sin identificar de sexo masculino.

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Podrían corresponder a jóvenes desaparecidos

Autoridades indicaron que, de manera preliminar, los cuerpos podrían corresponder a Víctor Manuel Rodríguez Guzmán, de 17 años, y Ulises Antonio Reynoso Flores, de 18 años, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 21 de abril.

Ambos jóvenes fueron vistos por última vez en inmediaciones de la delegación Sánchez Taboada, y su desaparición fue denunciada ante la autoridad el 23 de abril.

La Fiscalía señaló que se continuará con los estudios periciales correspondientes para confirmar la identidad de las víctimas, así como para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El caso se investiga bajo el delito de desaparición cometida por particulares.

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