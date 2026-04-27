Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia Dentro de Vehículo en Zona Río de Tijuana

Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes al interior de un vehículo en la Zona Urbana Río Tijuana, lo que generó una fuerte movilización de autoridades en la zona.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación, el hallazgo se reportó alrededor de las 07:57 horas sobre la calle Diego Rivera, en la delegación Centro, a la altura del cruce con Paseo de los Héroes y la Vía Rápida Poniente.

El reporte inicial alertaba sobre un vehículo tipo Ford Explorer con el motor encendido, aparentemente abandonado frente a un edificio corporativo. Al inspeccionar la unidad, autoridades localizaron en su interior a una persona sin vida.

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Presentaba huellas de violencia

Según los primeros informes, la víctima presentaba signos visibles de violencia, por lo que el caso fue turnado como homicidio doloso.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes realizaron el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Información Pamela Mercado

APG