Joven de 19 Años Muere tras Perder el Control y Volcar su Vehículo en Mexicali

Un joven de 19 años perdió la vida durante la madrugada del pasado domingo tras volcar el vehículo que conducía en Mexicali, Baja California, en un accidente ocurrido en el cruce de la calle A y avenida 75, en la colonia Venustiano Carranza. El hecho fue confirmado por un grupo de rescate, quienes informaron sobre el fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró durante las primeras horas del domingo, cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó la volcadura. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas específicas del accidente.

Autoridades reportan un incremento en los accidentes viales en personas jóvenes.

El caso se suma a otros hechos similares registrados en semanas recientes en la ciudad, donde se ha observado un incremento en accidentes vehiculares, particularmente en los que se ven involucrados conductores jóvenes.

Se señaló que la edad promedio de los conductores implicados en este tipo de accidentes oscila entre los 14 y 21 años, lo que ha generado preocupación por la frecuencia con la que ocurren este tipo de percances en ese grupo de población.

Autoridades exhortaron a la población a seguir el reglamento de tránsito para evitar algún accidente vial, debido al incremento de incidentes de este tipo, sobre todo en adolescentes.

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Información de David Mena | N+

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