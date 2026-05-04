Calendario de Pagos Bienestar para Mujeres 60 a 64 Años Mayo 2026: Letras que Cobran por Día

Hoy se anunció cómo queda el Calendario de Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para Mayo 2026. La Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas oficiales de depósito por cada una de las letras, por lo que en N+ te compartimos cómo quedan los días de cobro para mujeres de 60 a 64 años.

Se trata del primer anuncio de Leticia Ramírez, como titular de la Secretaría del Bienestar en la Conferencia Matutina de Presidencia, tras la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien fue recientemente nombrada como dirigente de Morena.

Este será el depósito del tercer bimestre del año, que ocurre luego de que este domingo concluyó el registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años.

Aunque no son los únicos pagos que habrá este mes, también se depositará a Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad de 30 a 64 años.

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Calendario de Pago Mujeres Bienestar 60 a 64 Años Mayo 2026: Letras por Día

Como ocurrió en meses pasados, el pago de Mujeres Bienestar se realiza en orden alfabético y de acuerdo con la primera letra del primer apellido. Leticia Ramirez dio a conocer que el calendario de pagos arranca este lunes 4 de mayo y se extenderá hasta el próximo miércoles 27 del mes.

El depósito se verá reflejado el día correspondiente en la Tarjeta del Bienestar de la beneficiaria, por lo que en una nota previa ya te explicamos 4 formas en la que puedes retirar tu Pensión Bienestar.

Los días de pago de la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años, quedan de la siguiente manera según el Calendario de Mayo 2026:

Letra A : Lunes 4 de mayo 2026.

: Lunes 4 de mayo 2026. Letra B : Martes 5 de mayo 2026.

: Martes 5 de mayo 2026. Letra C : Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026.

: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026. Letras D, E, F : Viernes 8 de mayo 2026.

: Viernes 8 de mayo 2026. Letra G : Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026.

: Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 13 de mayo 2026.

: Miércoles 13 de mayo 2026. Letra L : Jueves 14 de mayo 2026.

: Jueves 14 de mayo 2026. Letra M : Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026.

: Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 19 de mayo 2026.

: Martes 19 de mayo 2026. Letras P, Q : Miércoles 20 de mayo 2026.

: Miércoles 20 de mayo 2026. Letra R : Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026.

: Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026. Letra S : Lunes 25 de mayo 2026.

: Lunes 25 de mayo 2026. Letras T, U, V : Martes 26 de mayo 2026.

: Martes 26 de mayo 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026.

¿Cuánto paga la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

Dado que a partir de enero de 2026 hubo una actualización en el monto de la Pensión para mujeres de 60 a 64 años, las beneficiarias reciben un total de 3,100 pesos bimestrales.

Noticia relacionada. Calendario de Pagos Pensión Hombres y Mujeres Bienestar 30 a 64 Años: ¿Quiénes Cobran en Mayo?

Este programa busca fortalecer su economía y reconocer su labor. Hay que recordar que cuando cumplen 65 años, automáticamente pasan a la Pensión de Adultos Mayores de 65 años de edad, sin necesidad de hacer ningún trámite.

¿Cuándo entregan las tarjetas del Bienestar a Mujeres de 60 a 64 años?

Si recién hiciste tu registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, ten paciencia, porque los funcionarios del Bienestar deben procesar tu información del registro.

De modo que será en próximas fechas cuando te envíen un mensaje de texto en el que te den a conocer el lugar, la fecha y hora en la que debes de pasar a recoger tu Tarjeta del Bienestar para cobrar tu pensión.

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