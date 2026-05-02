Pensión Bienestar Para Adultos Mayores: ¿Quién Cobrará Primero los 6400 Pesos en Mayo del 2026?

Se acerca el tercer depósito del año de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. Te contamos en qué fechas de mayo del 2026 podrían realizarse el pago bimestral por 6 mil 400 pesos.

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¿Se retrasa pago de la Pensión del Bienestar en mayo?

La Secretaría del Bienestar alista ya la tercera entrega del apoyo bimestral para los adultos mayores del país. Este pago corresponderá a los meses de mayo-junio del 2026.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha dado a conocer la fecha precisa de los pagos. Pero hay un detalle que deben tomar en cuenta los beneficiarios: el asueto obligatorio del 1 de mayo.

Debido a que el 1 de mayo cayó en viernes, tanto las sucursales del Banco del Bienestar como los funcionarios de la Secretaría del Bienestar tuvieron que suspender labores. Esto retrasa la programación de los apoyos, por lo que algunos beneficiarios deberán acudir a la paciencia para el anunció de las fechas exactas de entrega.

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¿En qué día de mayo comenzará la entrega de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha dado a conocer la información oficial, se espera que la entrega de los apoyos bimestrales por 6 mil 400 pesos comiencen el próximo martes 4 de mayo.

La entrega de la pensión se realizará siguiendo el orden alfabético del apellido paterno de cada beneficiario. Este esquema ha resulto imprescindible para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega del apoyo.

Las fechas tentativas de pago para cada letra son las siguientes:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D, E, F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H, I, J, K |

14 de mayo: L

15 y 19 de mayo: M

20 de mayo: N, Ñ, O

21 de mayo: P, Q

22 y 25 de mayo: R

26 de mayo: S

27 de mayo: T, U, V

28 de mayo: W, X, Y, Z

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