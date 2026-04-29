Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas: Calendario y Requisitos de Inscripción Abril-Mayo

Durante esta semana se realiza el registro para nuevos beneficiarios de los Programas para el Bienestar, enfocados en la pensión para personas adultas mayores, tanto para mujeres de 60 a 64 años como para quienes tienen 65 años o más.

Las autoridades exhortaron a la población interesada a acudir con la documentación completa al módulo correspondiente. En el caso de Reynosa, el registro se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones.

🚨 ¡Inician registros! Desde hoy y hasta el 3 de mayo puedes inscribirte a la #PensiónAdultosMayores si tienes 65 años en adelante o a la #PensiónMujeresBienestar si eres mujer y tienes entre 60 y 64 años. 👴🏼🧓🏼



📅 Acude el día según tu primer apellido. Checa los requisitos:… pic.twitter.com/kxgve02wUC — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 27, 2026

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Fechas, documentos y horarios para el registro en Reynosa

El proceso de inscripción se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, en un horario establecido por la Secretaría de Bienestar.

Entre los requisitos se solicita:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Número telefónico de contacto

Asimismo, se recomienda a los solicitantes acudir temprano para evitar largas filas, ya que la demanda suele ser alta durante los primeros días del registro. También se pide verificar previamente el calendario oficial para conocer el día exacto en que corresponde presentarse.

El registro de la Pensión Bienestar se realizará del 27 de abril al 3 de mayo de 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Estas son las fechas en el calendario de inscripciones:

Lunes 27 de abril: Letras A, B, C .

. Martes 28 de abril: Letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M .

. Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z .

. Sábado 2 de mayo: Todas las letras .

. Domingo 3 de mayo: Todas las letras.

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