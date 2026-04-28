Caseta Rumbo Nuevo: Así Puedes Evitar el Pago si Cumples Estos Requisitos

La Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas mantiene en marcha el proceso para exentar del pago de peaje a automovilistas que, por motivos laborales, cruzan de manera constante la caseta de la carretera Rumbo Nuevo.

Hasta el momento, se han expedido 218 tarjetones, principalmente a personal médico, de enfermería y del sector educativo. También han sido beneficiados habitantes de municipios como Jaumave y Tula, quienes se trasladan con frecuencia a Ciudad Victoria por razones de trabajo o servicios.

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Programa de Exención de Pago en Casetas de Carretera Rumbo Nuevo

La Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas mantiene abierto el trámite para que automovilistas que utilizan de manera frecuente la carretera Rumbo Nuevo puedan acceder a la exención de pago en la caseta.

El beneficio está dirigido principalmente a residentes de la zona, así como a personal del sector salud, educativo y trabajadores que, por motivos laborales, deben transitar diariamente por esta vía.

De acuerdo con las autoridades, las personas interesadas deben registrarse en el padrón de excepción y presentar la documentación correspondiente en el módulo instalado en la propia caseta.

Requisitos para Obtener el Tarjetón

Identificación oficial vigente Tarjeta de circulación del vehículo Factura del vehículo Comprobante de domicilio Carta de identidad expedida por autoridad local Número telefónico y correo electrónico Cuatro fotografías del vehículo (frente, parte trasera y ambos costados)

En el caso de trabajadores del sector salud o educativo, también se solicita constancia laboral vigente y credencial institucional.

Las autoridades señalaron que el beneficio generalmente se otorga para un solo vehículo por familia y está sujeto a la comprobación del uso constante de la carretera por razones laborales.

El trámite continúa disponible en el módulo ubicado a un costado de la caseta de peaje, donde personal autorizado revisa la documentación y determina la entrega del tarjetón.

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