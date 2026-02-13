¿Cuál Será el Costo de la Caseta en Carretera Rumbo Nuevo? Tarifas por Tipo de Vehículo
N+
Desde este 14 de febrero entra en vigor el cobro de peaje en la carretera Rumbo Nuevo.
COMPARTE:
A partir de las 00:00 horas de este sábado 14 de febrero de 2026, entrará en vigor el cobro de peaje en la carretera Rumbo Nuevo, una de las principales vías de comunicación en el centro de Tamaulipas.
De acuerdo con la información oficial, las tarifas quedaron establecidas conforme al tipo de vehículo:
- Automóvil, pick up y van: 75 pesos
- Motocicletas: 38 pesos
- Autobuses de 2 a 4 ejes: 190 pesos
- Camiones unitarios de 2 a 4 ejes: 200 pesos
- Camiones articulados de 5 a 6 ejes: 411 pesos
- Camiones articulados de 7 o más ejes: 517 pesos
- Eje excedente: 38 pesos en vehículos ligeros y 100 pesos en pesados
Nota Relacionada: ¿Cómo Funciona "Dónde me Vacuno" en Tamaulipas? Así Encuentras los Módulos Contra el Sarampión
Habitantes del Sector Rumbo Nuevo para Excepción de Pago
Autoridades informaron que con el objetivo de no afectar la economía de la población local, continúa abierto el padrón de excepción de pago para residentes de la región, así como para trabajadores de los sectores salud y educación que utilizan diariamente esta vía de comunicación.
El registro para acceder a este beneficio se realiza en el módulo instalado junto a la caseta de cobro, donde hasta el momento se han censado alrededor de 400 usuarios, quienes podrán transitar sin realizar el pago correspondiente.
Finalmente, se exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, considerar tiempos de traslado y contar con efectivo o medios de pago al circular por esta carretera a partir de este fin de semana.
Historias recomendadas: