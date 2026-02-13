¿Cuál Será el Costo de la Caseta en Carretera Rumbo Nuevo? Tarifas por Tipo de Vehículo

A partir de las 00:00 horas de este sábado 14 de febrero de 2026, entrará en vigor el cobro de peaje en la carretera Rumbo Nuevo, una de las principales vías de comunicación en el centro de Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, las tarifas quedaron establecidas conforme al tipo de vehículo:

Automóvil, pick up y van: 75 pesos

Motocicletas: 38 pesos

Autobuses de 2 a 4 ejes: 190 pesos

Camiones unitarios de 2 a 4 ejes: 200 pesos

Camiones articulados de 5 a 6 ejes: 411 pesos

Camiones articulados de 7 o más ejes: 517 pesos

Eje excedente: 38 pesos en vehículos ligeros y 100 pesos en pesados

Nota Relacionada: ¿Cómo Funciona "Dónde me Vacuno" en Tamaulipas? Así Encuentras los Módulos Contra el Sarampión

Habitantes del Sector Rumbo Nuevo para Excepción de Pago

Autoridades informaron que con el objetivo de no afectar la economía de la población local, continúa abierto el padrón de excepción de pago para residentes de la región, así como para trabajadores de los sectores salud y educación que utilizan diariamente esta vía de comunicación.

El registro para acceder a este beneficio se realiza en el módulo instalado junto a la caseta de cobro, donde hasta el momento se han censado alrededor de 400 usuarios, quienes podrán transitar sin realizar el pago correspondiente.

Finalmente, se exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, considerar tiempos de traslado y contar con efectivo o medios de pago al circular por esta carretera a partir de este fin de semana.

Historias recomendadas: