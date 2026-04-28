Aprueban en Matamoros Descuentos en Pago de Multas para Recuperar Licencias de Conducir

En Matamoros, la Dirección de Ingresos dio a conocer que actualmente se mantienen en resguardo más de 6 mil 700 licencias de conducir que no han sido reclamadas por sus propietarios, luego de haber sido retenidas por diversas infracciones viales.

Ante esta situación, autoridades municipales hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan al departamento de tránsito a regularizar su situación y recoger su documento.

Aprueban en Matamoros Descuentos para Recuperar Licencias de Conducir. Foto: N+

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Se informó que el cabildo aprobó un descuento del 50 por ciento en el pago de multas, con el objetivo de facilitar el trámite y apoyar a los conductores.

Por su parte, el Tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez, señaló que se busca establecer un acuerdo con la Secretaría de Economía del estado para evitar que personas con adeudos puedan tramitar una nueva licencia sin antes ponerse al corriente, con lo que se pretende fomentar el cumplimiento de las obligaciones viales.

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