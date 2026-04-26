¿Cuándo Sale el Calendario Pensión Bienestar Mayo 2026 y Qué Adultos Mayores Cobran Pago Doble?

Llega un nuevo mes de depósito y para todas las personas que esperan con ansias su dinero, acá te decimos cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en mayo 2026, para que los beneficiarios conozcan las fechas de cobro y además de contamos qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años van a cobrar un pago doble.

Debido a los rumores de que el calendario de pagos Bienestar mayo 2026 se atrasa, en una nota ya te contamos qué adultos mayores cobran primero su pensión y si para esta dispersión habrá pago doble, pues en junio hay elecciones en una parte de México.

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¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo 2026?

Es posible que la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, lance el calendario con las fechas de pago Bienestar el lunes 4 de mayo 2026, día en que también podrían iniciar los depósitos para todos los beneficiarios de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras trabajadoras y personas con discapacidad.

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En caso de que esto se confirme, el pago de la Pensión Bienestar se va a retrasar unos días, ya que el viernes 1 de mayo de 2026 es días feriado y una fecha de descanso obligatorio, por el Día Internacional del Trabajo en México.

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¿Qué adultos mayores cobran pago doble de Pensión Bienestar en mayo 2026?

Debido a que el próximo 7 de junio se llevan a cabo elecciones en México y por ley todos los programas sociales deben detener su promoción y entrega de apoyos por la veda electoral, es común ver que la Pensión Bienestar brinde un pago doble adelantado justo antes de los comicios, tal y como ocurrió en 2024, cuando la ciudadanía eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta, o como en los sufragios de 2025 en Veracruz y Durango.

Los beneficiarios que podrían recibir un pago doble de la Pensión Bienestar en mayo 2026 serían aquellos que forman parte del programa para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y que viven en el estado de Coahuila, entidad que va a salir a votar para renovar el Congreso del estado.

Aún y con esta información, Ariadna Montiel Reyes aún no anuncia si los beneficiarios van a recibir un doble depósito o si en mayo se realiza la dispersión habitual del bimestre. Pero quienes sí reciben un pago doble de pensión son los jubilados del IMSS, quienes cobrarán su mensualidad del Seguro Social y además forman parte de la Pensión Bienestar de 65 y más.

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Ahora que ya se sabe la posible fecha en que sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en mayo 2026 y los adultos mayores que cobrarán un pago doble, será en las redes sociales oficiales de Ariadna Montiel donde puedan verse los días de depósito del bimestre mayo-junio.

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