Calendario Pensión Bienestar Mayo 2026: ¿Quiénes Reciben Primero Pago para Hombres y Mujeres?

Cada vez falta menos para que se dé a conocer el calendario Pensión Bienestar de mayo 2026, con el que cobrarán miles de personas su pago mensual de $6,400 pesos para hombres y mujeres, pero algunos serán los afortunados que lo recibirán primero. Conoce aquí quiénes son.

Luego de que se llevara a cabo la distribución de las tarjetas para los nuevos beneficiarios, tras el registro de solicitantes a los programas de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años en febrero pasado.

Video: Registro de Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad en Puebla

¿Quiénes cobran primero apoyo en calendario Pensión Bienestar mayo 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega bimestralmente a las personas de 65 años de edad en adelante 6 mil 400 pesos.

A partir del lanzamiento del calendario por parte de la Secretaría de Bienestar, comienza la dispersión que seguirá el siguiente orden, si se continúa con la organización tradicional:

Primer día: A

Segundo día: C

Tercer día: D, E, F

Cuarto día: G

Quinto día: H, I, J, K

Sexto día: L

Séptimo día: M

Octavo día: N, Ñ, O

Noveno día: P, Q

Décimo día: R

Onceavo día: S

Doceavo día: T, U, V

Decimotercer día: W, X, Y, Z

Cabe recordar que la entrega del apoyo se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido de la o el beneficiario.

Por tal motivo, las primeras personas que cobrarán su apoyo son quienes su primer apellido inice con la letra A, por ejemplo:

Aguilar

Álvarez

Acosta

Alarcón

Ayala

Arce

¿Cuáles son los montos de Pensión Bienestar?

Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

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