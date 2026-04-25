Calendario Pensión Bienestar Mayo 2026: ¿Quiénes Reciben Primero Pago para Hombres y Mujeres?
Daniel Zainos N+
La Pensión Bienestar deposita en mayo 2026 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres; además, habrá entrega de otros apoyos.
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Cada vez falta menos para que se dé a conocer el calendario Pensión Bienestar de mayo 2026, con el que cobrarán miles de personas su pago mensual de $6,400 pesos para hombres y mujeres, pero algunos serán los afortunados que lo recibirán primero. Conoce aquí quiénes son.
Luego de que se llevara a cabo la distribución de las tarjetas para los nuevos beneficiarios, tras el registro de solicitantes a los programas de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años en febrero pasado.
¿Quiénes cobran primero apoyo en calendario Pensión Bienestar mayo 2026?
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega bimestralmente a las personas de 65 años de edad en adelante 6 mil 400 pesos.
A partir del lanzamiento del calendario por parte de la Secretaría de Bienestar, comienza la dispersión que seguirá el siguiente orden, si se continúa con la organización tradicional:
- Primer día: A
- Segundo día: C
- Tercer día: D, E, F
- Cuarto día: G
- Quinto día: H, I, J, K
- Sexto día: L
- Séptimo día: M
- Octavo día: N, Ñ, O
- Noveno día: P, Q
- Décimo día: R
- Onceavo día: S
- Doceavo día: T, U, V
- Decimotercer día: W, X, Y, Z
Cabe recordar que la entrega del apoyo se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido de la o el beneficiario.
Por tal motivo, las primeras personas que cobrarán su apoyo son quienes su primer apellido inice con la letra A, por ejemplo:
- Aguilar
- Álvarez
- Acosta
- Alarcón
- Ayala
- Arce
¿Cuáles son los montos de Pensión Bienestar?
- Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos.
- Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos
- Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.
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