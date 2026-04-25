Murió Rossana Reguillo, Reconocida Investigadora del ITESO y Académica Mexicana

Murió la investigadora y académica mexicana Rossana Reguillo, quien fue reconocida por sus amplios y diversos estudios en las ciencias sociales, informó el ITESO.

La Universidad Jesuita de Guadalajara lamentó el fallecimiento de la doctora, quien era profesora emérita de la institución y destacó su trayectoria académica y su compromiso con la justicia social, que "dejan una huella indeleble en nuestra comunidad universitaria".

A través de redes sociales, colegas y compañeros lamentaron su partida y reconocieron su labor, como lo fue la fundación de Signa_Lab, un espacio interdisciplinario en el que se desarrollan investigaciones, metodologías y herramientas para la comprensión del mundo sociodigital.

"Signa_Lab es parte del legado intelectual de la doctora Rossana Reguillo. A partir de su experiencia etnográfica con distintos movimientos sociales a inicios de la segunda década del siglo XXI, la profesora Reguillo imaginó un espacio desde el cual los cambios en la sociedad y en los procesos de subjetivación que la era digital traía consigo, fueran analizados con herramientas computacionales puestas al servicio de las ciencias sociales y las humanidades.

"Las personas que integramos el laboratorio así como quienes lo han integrado en distintas etapas desde su fundación en 2016 lamentamos profundamente su fallecimiento. Una parte de su legado acompañará siempre las líneas de investigación del laboratorio. ¡Hasta siempre, querida Rossana!", compartieron a través de un comunicado en X.

¿Quién era Rossana Reguillo?

Rossana Reguillo fue investigadora nacional del SNI (Sistema Nacional de Investigadores, nivel II) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como profesora-investigadora y coordinadora del Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación por el ITESO y doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS-Universidad de Guadalajara con especialidad en Antropología Social. También fue profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Obtuvo el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1995, y el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional, otorgado por la Unión de Ciudades Capitales, en Madrid en 1996.

¿Cuáles son sus libros más famosos?

La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre, comunicación. Universidad Iberoamericana/ITESO, Guadalajara, 1996.

Ciudadano N. Crónicas de la diversidad. ITESO, Guadalajara, 1999.

Estrategias del desencanto. La emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica. Ed. Norma, Buenos Aires, 2002.

Horizontes Fragmentados. Comunicación, cultura, pospolítica. El (des)orden global y sus figuras. Guadalajara, ITESO. 2005

Necromáquina: Cuando morir no es suficiente (2021)



Cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas, y sus líneas de investigación versan sobre la comunicación y culturas urbanas, así como las culturas juveniles.

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