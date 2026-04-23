Calendario de Pagos Pensión Bienestar Mayo 2026: ¿Se Atrasa Próximo Depósito de Adultos Mayores?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026 está a punto de ser anunciado, por lo cual muchos beneficiarios ya están ansiosos por recibir su apoyo económico, y acá te decimos si se atrasará la tercera dispersión del año para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Se acerca el momento más esperado para muchos beneficiarios del Bienestar y en una nota previa ya te dijimos si habrá pago doble en mayo 2026 y cuánto recibirá cada afiliado este mes, dependiendo del programa social al que pertenecen.

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¿Se atrasa el calendario de pago de la Pensión Bienestar de mayo 2026?

Se contempla que la dispersión de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras se retrase solo unos días, ya que el 1 de mayo de 2026, es una fecha de descanso obligatorio, por el Día Internacional del Trabajo.

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Debido a que los bancos no trabajan en feriados oficiales, no se podrían realizar depósitos en este día, además de que al caer en viernes se junta con el fin de semana. Por ello, los beneficiarios deberán esperar un poco más para recibir su apoyo económico.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar en mayo 2026?

El tercer depósito del año de las Pensiones Bienestar podría comenzar hasta el lunes 4 de mayo de 2026, día en el que se espera que Ariadna Montiel Reyes dé a conocer el calendario de pagos, con el cual los beneficiarios podrán conocer el día exacto en el que recibirán su apoyo.

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Es importante señalar que el año pasado la dispersión del Bienestar del bimestre de mayo-junio también se retrasó por algunos días, ya que los depósitos comenzaron a realizarse hasta el 7 de mayo y terminaron hasta el penúltimo día del mes.

Por ello, se recomienda a los beneficiarios adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras tener paciencia y esperar la información oficial que proporcione la Secretaría de Bienestar.

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