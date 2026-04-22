Apoyo Bienestar para Mujeres y Hombres de $25,000 Tiene Registro en Abril: Requisitos y Módulos

Si no te diste cuenta hay un apoyo para mujeres y hombres emprendedores de hasta 25 mil pesos con registro disponible, por eso acá te decimos cuáles son los requisitos y la lista de módulos que están abiertos en abril para solicitar la entrada a Proyectos Productivos Bienestar 2026.

Desde que salió la convocatoria de dicho apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 25 mil pesos, en una nota te dejamos todos los detalles del registro, pues solo estará abierto unos días este mes. De igual forma te contamos qué beneficiarios reciben su Tarjeta de la Pensión Bienestar del 20 al 25 de abril 2026.

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Requisitos de registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 25,000 pesos

Todas las personas que quieran inscribirse a Proyectos Productivos Bienestar deben cumplir con varias condiciones y tener a la mano los siguientes documentos en original y copia:

Residir en el estado de Baja California.

INE.

CURP.

Comprobante de domicilio de Baja California.

Constancia de situación fiscal de la empresa que no sea del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Cotización a nombre del Gobierno del Estado de Baja California (hasta tres proveedores).

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¿Dónde están los módulos de registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos en abril 2026?

Si está interesado en inscribirte al apoyo para emprendedores Bienestar 2026 en Baja California, acá te dejamos la lista de módulos que estarán abiertos hasta el 24 de abril 2026, en un horario de 08:00 a 15:00 horas:

Mexicali: Explanada del poder ejecutivo, ubicada en Calzada Independencia Y Héroes #994 Edificio Poder Ejecutivo, Centro Cívico, 21000. San Felipe: Delegación San Felipe, ubicada en Mar Blanco, 112-Sur, San Felipe, 21850. Tecate: Explanada delegación Tecate, ubicada en Misión Sto. Domingo #1016, El Descanso, 21478. Tijuana: Explanada delegación Tijuana, ubicada en Rio Tijuana 3a Etapa, Etapa Río Tijuana, 22226. Rosarito: Centro de Gobierno Playas de Rosarito, ubicado en Calle José Haros Aguilar #2000, Villa Turística, 22707. Ensenada: Centro de Gobierno Ensenada, ubicada en Ayuntamiento De Ensenada #1600 Carr. Transpeninsular Ex- Ejido Chapultepec, 22880. San Quintín: Delegación San Quintín, ubicada en Avenida A S/N, Fraccionamiento Ciudad San Quintin, 22930.

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Es importante resaltar que el apoyo de Proyectos Productivos Bienestar para mujeres y hombres da una ayuda económica de hasta 25 mil pesos mediante la entrega de equipamiento adaptado a las necesidades de cada emprendimiento.

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