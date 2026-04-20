Lanzan Convocatoria para Apoyos de 25 Mil Pesos a Emprendedores en Baja California

Las autoridades en Baja California anunciaron el lanzamiento del programa Proyectos Productivos para impulsar el autoempleo y fortalecer a los emprendedores. De acuerdo con la información oficial, este esquema contempla apoyos de hasta 25 mil pesos en equipamiento para personas interesadas en iniciar o consolidar un negocio.

La convocatoria para acceder a este programa estará abierta del 20 al 24 de abril, periodo en el que las personas interesadas podrán realizar su registro. Durante estos días, deberán acudir de manera presencial a los puntos habilitados para entregar la documentación requerida y solicitar el apoyo.

Autoridades de Baja California anuncian apoyo de 25 mil pesos para emprendedores.

Según lo informado, el objetivo del programa es facilitar herramientas a quienes buscan generar ingresos propios, mediante la entrega de equipamiento adaptado a las necesidades de cada emprendimiento. Esto incluye insumos y herramientas específicas para distintas actividades productivas.

Entre los apoyos contemplados se encuentran mobiliario para estéticas, equipo para talleres mecánicos, herramientas para carpintería, insumos para repostería y carretas para la venta de alimentos, entre otros. La selección del equipamiento se realizará con base en las características técnicas de cada proyecto presentado.

¿Cuáles son los requisitos para el apoyo de 25 mil pesos para mi negocio?

En este punto, la convocatoria establece los requisitos necesarios para participar, los cuales deberán ser presentados en físico durante el proceso de registro:

Identificación oficial (INE)

CURP

Comprobante de domicilio

Constancia de situación fiscal

Cotización a nombre del Gobierno del Estado de Baja California (hasta tres proveedores)

¿Dónde puedo entregar los documentos para el apoyo de 25 mil pesos para mi negocio?

La recepción de documentos se llevará a cabo en distintos módulos habilitados en el estado, en las siguientes ubicaciones:

Mexicali: Explanada del Poder Ejecutivo, Calzada Independencia y Héroes #994, Centro Cívico

Tijuana: Explanada delegación Tijuana, Río Tijuana 3ra Etapa

Ensenada: Centro de Gobierno Ensenada, Carretera Transpeninsular, Ex Ejido Chapultepec

San Felipe: Delegación San Felipe, Mar Blanco 112-Sur

Tecate: Explanada delegación Tecate, Misión Santo Domingo #1016

Playas de Rosarito: Centro de Gobierno, Calle José Haros Aguilar #2000

San Quintín: Delegación San Quintín, Avenida A S/N

Camalú (CIB): Entre calle Ciruelos y Pino Salado, Colonia Los Olivos

Además, se informó que el sábado 25 de abril se habilitarán módulos adicionales en:

San Quintín: Salón DIF “El Rosario”

Valle de Mexicali: Salón Ejidal “Ejido Oaxaca”

El programa contempla que el proceso se realice de manera presencial para garantizar la entrega directa de documentos y el seguimiento de cada solicitud, conforme a los lineamientos establecidos.

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