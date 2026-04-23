Nuevo Registro de Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres: ¿Qué Necesito Para Solicitar $40,000?

El apoyo Bienestar de 40,000 pesos para hombres y mujeres es uno de los programa más solicitados en este 2026, y ahora que se anunció registro para la ayuda de 600 mil pesos, acá te decimos los requisitos y documentos que necesitas tener para hacer la inscripción.

Para que no se te pase el próximo registro, en una nota ya te dejamos los requisitos para solicitar el apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 600 mil pesos y el link para hacer tu preinscripción al programa social. Además, te contamos del apoyo de $40,000 para vivienda que tiene inscripciones en abril 2026.

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¿El apoyo de $40,000 para vivienda Bienestar abre registro en 2026?

El programa que da un apoyo de 40 mil pesos es Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar de CONAVI, y no, por ahora aún no se dan a conocer nuevas fechas de inscripción. Cabe recordar que hasta el momento dicha ayuda se ha repartido en 10 municipios ubicados al oriente del Estado de México.

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Donde CONAVI si tendrá registro por primera vez en 2026 en el Estado de México es en la Privada Quetzalcóatl, ubicada en la zona urbana de Teotihuacán, lugar en el que se construirán 96 viviendas, de las cuales el 20 por ciento serán destinadas para apoyar a jóvenes que estudian o trabajan.

Este es el apoyo Bienestar de 600 mil pesos, ya que es el costo de la vivienda que entrega CONAVI a los beneficiarios, pero de acuerdo con información del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, su precio comercial aumenta hasta los 1.2 millones de pesos.

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¿Qué necesito solicitar el apoyo de Mejoramiento de Vivienda Bienestar en 2026?

A la espera de que se anuncien nuevas fechas de registro, los hombres y mujeres que deseen solicitar el apoyo Bienestar de 40,000 para vivienda deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Ser mayor de 18 años y habitar la vivienda que se pretende mejorar.

No contar con vivienda distinta a la que se registra en el programa.

Tener ingresos familiares bajos, generalmente de hasta dos salarios mínimos mensuales.

Pertenecer a sectores priorizados, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familias en situación de rezago social.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizado.

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Durante todo el año anterior, el apoyo de $40,000 para el Mejoramiento de Vivienda Bienestar se entregó en los 10 municipios que comprenden la zona oriente del Estado de México, por lo que para 2026 el objetivo es llegar a otras zonas urbanas con rezago social del país, donde miles de hombres y mujeres buscan obtener la ayuda para mejorar el lugar en el que viven.

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