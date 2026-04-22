Abre Registro Apoyo para Renta de 18 a 30 Años: Requisitos y Cómo Solicitar 3,000 Pesos al Mes

De forma inesperada se anunció el inicio del registro al nuevo apoyo para renta, disponle para hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad, por ello acá te decimos los requisitos, el link y cómo solicitar la ayuda económica de 3 mil pesos al mes en abril y mayo 2026.

Debido a que son miles las familias que buscan ayuda o acceso a una casa, en una nota ya te dijimos si el registro en línea de Vivienda para el Bienestar sigue abierto en abril 2026 y los detalles del próximo proceso de inscripción de CONAVI en el Edomex.

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Requisitos del nuevo apoyo para renta de 3 mil pesos al mes

El programa del que te hablamos es Vivienda para Vivir Bien, el cual fue anunciado por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García. Los requisitos para solicitar el apoyo de renta son los siguientes:

Sor hombre o mujer e 18 a 30 años.

Vivir en Guadalajara.

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El objetivo que tiene este nuevo apoyo es ayudar a los tapatíos de dicho rango de edad a que puedan completar los pagos mensuales de sus rentas, y así los jóvenes puedan independizarse y se acerquen a sus lugares de trabajo o estudio sin tantas complicaciones.

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Link y cómo solicitar el apoyo para renta de 18 a 30 años en 2026

El programa de Vivienda para Vivir Bien tiene registro en línea abierto, solo hay que ingresar al siguiente link: sso.guadalajara.gob.mx/login y llevar a cabo los siguientes pasos:

Inicia sesión en la página del Gobierno de Guadalajara con tu correo electrónico y contraseña. Si no tienes cuenta, da clic en "registrarse". Una vez que la hayas creado, inicia sesión y sigue al pie de la letra todos los pasos que te pide la plataforma para tu registro.

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Pese a que el registro al apoyo para renta de 3 mil pesos mensuales estará abierto hasta el próximo 29 de mayo 2026, te recomendamos hacer tu solicitud en línea lo más pronto posible, pues solo darán entrada a 200 personas en este primer proceso.

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