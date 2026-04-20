Pago de Pensión de Mayo 2026 se Adelanta: ¿Quiénes Reciben Primero Depósito de ISSSTE e IMSS?

Hay una buena noticia para personas jubiladas, pues se ha adelantado el pago correspondiente a mayo 2026. Y aunque no todas recibirán su pago con antelación, sí lo harán algunas de ellas. En N+ te decimos cuándo pagan Pensión IMSS y Pensión ISSSTE, así como quiénes cobran primero.

En medio del reparto de las Tarjetas de Bienestar para los beneficiarios de la Pensión Bienestar y de las dudas por la suspensión de pensiones del IMSS, ya se han confirmado las fechas de distribución.

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¿Quiénes cobran primero pago de pensión en mayo 2026?

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya revelaron su calendario de pagos de pensiones. Con ello, se han confirmado los días en los que reciben el pago de su jubilación del mes de mayo.

Y es que, como debes saberlo si eres una persona pensionada, este depósito regularmente se hace con tiempo de anticipación, en la mayoría de los casos, pero algunos meses llega más tarde.

En esta ocasión, quienes cobran primero el pago son los pensionados de ISSSTE, que reciben el pago el 29 de abril 2026. Para ellas y ellos, el depósito se adelanta con motivo del día festivo oficial el 1 de mayo. Aunque regularmente deposita el último o penúltimo día del mes previo, en esta ocasión caerá el pago desde el miércoles 29.

Te recordamos que las personas con derecho al goce de la pensión de vejez son las que cumplan estos requisitos:

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973

Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización.

Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997.

Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1997

Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 1,250 semanas de cotización.

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¿Se adelanta el pago de Pensión IMSS?

Para quienes cobran la pensión IMSS, el pago no se adelanta, sino que, por el contrario, se retrasará por la conmemoración del Día del Trabajo. Mayo 2026 será el mes de pago más tarde en el año, ya que se realizará hasta que culmine el puente y el día festivo.

El depósito de la pensión IMSS caerá el 4 de mayo 2026.

Las fechas en el calendario para los meses restantes son:

1 de junio 2026

1 de julio de 2026

3 de agosto 2026

1 de septimbe 2026

1 de octubre 2026

2 de noviembre 2026

1 de diciembre 2026

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