Así se Vivió el Día Internacional de José José: Canción 20 De Abril Reúne a Fans del Príncipe

Decenas de mexicanos se reunieron este lunes 20 de abril de 2026 en el Parque de la China, en la Ciudad de México, para celebrar el Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en el país a siete años después de su partida.

Homenaje a José José con seguidores que acudieron a su estatua. Foto: Cuartoscuro

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Así se decidió que el 20 de abril sea el Día Internacional de José José

Los congregados en torno a su estatua en el barrio en el que vivió su juventud (colonia Clavería), sus seguidores cantaron durante varias horas algunas de las canciones más emblemáticas de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como 'Príncipe de la Canción', en el día que recuerda su figura, 20 de abril, fecha impulsada por su público en honor a una frase de su canción 'Me vas a echar de menos'.

Tarjeta decorada en honor a José José. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes acudieron a la celebración en honor a José José?

En el homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, de 81 años, esposa del artista entre 1976 y 1991 y considerada por muchos como su viuda legítima, quien fue ovacionada por el público antes de dedicarle unas palabras a José José.

"Muchas gracias por tanto cariño de todos", declaró a los medios de comunicación tras leer un pequeño discurso al público presente en el que destacó su figura "irrepetible".

Las personas que acudieron a su homenaje con "mucha emoción", explicaron que sienten "mucha admiración" por el autor de canciones como 'El Triste' o 'La Nave del Olvido', al tiempo que apuntaron que a todos los mexicanos "nos marcó mucho" al ser un "cantante único".

Entre el público asistente había personas de todas las edades e incluso algunos llevaban cuadros de José José o iban vestidos para la ocasión, como es el caso de Yael Miranda y Guillermo Hernández, ambos de 29 años.

Homenaje a José José fue encabezado por su segunda esposa, la actriz Ana Elena Noreña Grass, conocida como Anel. Foto: Cuartoscuro

"Qué bueno que hagan esto cada año porque José José vive todavía en nuestros corazones, lo echamos aún de menos y esto es un homenaje para él porque sé que nos está viendo y escuchando desde donde esté", aseguraron.

Ellos iban vestidos con traje y con pequeñas imágenes del cantante, un "homenaje" porque el 'Príncipe de la Canción' "nos enseñó a vestirnos bien y cantar".

¿Quién fue José José?

José José nació en Ciudad de México en 1948, se posicionó como referente de la música romántica en el continente y su legado continúa vigente a día de hoy, siete años después de su muerte a los 71 años en Florida, Estados Unidos.

¿Cómo surge el Día de José José?

Corean canciones de José José para recordarlo. Foto: Cuartoscuro

El Día Internacional de José José se celebra cada 20 de abril fue impulsada por sus seguidores en redes sociales desde 2020 para honrar su legado tras su muerte en 2019.

La elección del día no se debe a su nacimiento o muerte, sino a un verso de su canción "Me vas a echar de menos", la cual dice:

"Y me estarás llamando cada 20 de abril...".

¿Qué no debe faltar para celebrar a José José?

Karaokes masivos

Sesiones de karaoke abierto donde los asistentes interpretan sus temas favoritos, siendo "El Triste", "La nave del olvido" y "El Preso" de los más recordados.

Tributos en redes sociales

Las redes sociales utilizan el hashtag #JoseJose, compartiendo fotografías, videos

Estos elementos no deben faltar para recordar a José José

De acuerdo con los seguidores de José, estos elementos son esenciales para conmemorar al "Príncipe de la Canción":

La canción " Me vas a echar de menos " como himno oficial de la jornada y la razón de la fecha.

" " como himno oficial de la jornada y la razón de la fecha. Selección musical para realizar reproducciones masivas de sus discos clásicos como Promesas o Secretos.

para realizar reproducciones masivas de sus discos clásicos como Promesas o Secretos. Fotografías del artista en sus momentos cumbre, especialmente aquellas que muestran su expresividad al interpretar.

en sus momentos cumbre, especialmente aquellas que muestran su expresividad al interpretar. Brindis porque Muchos seguidores suelen reunirse para tener un ambiente "bohemio", recordando que su música en el romanticismo y el desamor.



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