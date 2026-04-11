Suspensión de Pensiones IMSS Mayo 2026: ¿Quiénes Pueden Perderla?

Cada mes, millones de personas cobran el dinero de su jubilación tras décadas de trabajo, pero un cambio legal ha generado dudas: ¿habrá suspensión de pensiones IMSS en mayo 2026? Esa es la pregunta que se hacen las y los pensionados. En N+ te explicamos de qué se trata.

Luego de que se efectuara el pago correspondiente a abril, así como el anuncio sobre el ajuste al monto mínimo garantizado, han comenzado a surgir las preguntas acerca de estos ajustes en la pensión.

¿Hará IMSS suspensión de pensiones en mayo 2026?

En los últimos días, han comenzado a difundirse publicaciones en redes sociales en las que se asegura que habrá suspensión de pensiones en mayo, como un movimiento masivo que dejará a las personas sin su depósito mensual. Lo primero que debes saber es que no se ha confirmado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que esto vaya a suceder, ni que se trate de un cambio o una medida radical.

No obstante, todo tiene un fundamento: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde para que el IMSS pueda suspender pensiones de por vida cuando detecte irregularidades en el cumplimiento de requisitos legales. Esto lo podrá realizar a partir de mayo 2026.

El Pleno del máximo tribunal estableció que el acceso a una pensión vitalicia no es un derecho incondicional si existen irregularidades en el proceso mediante el cual fue otorgada, es decir, si no se cumplió o hubo inconsistencias en el proceso para obtener la pensión.

Es por ello que, a partir de este año, algunas personas sí podrán perder su pensión, en caso de que se detecten condiciones contrarias a los requisitos establecidos por el IMSS.

¿Quiénes pueden perder su pensión IMSS?

Entre las personas que podrían encontrarse en la situación de suspensión de la pensión estan quienes:

Presentaron datos falsos o inconsistentes durante el trámite de afiliación o en el cálculo de semanas cotizadas.

Quienes cotizaron de forma irregular o incompleta ante el IMSS.

Quienes obtuvieron la pensión con base en requisitos que no corresponden con la legislación vigente.

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DMZ