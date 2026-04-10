¿Cómo Saber Cuánto Te Toca de Utilidades en 2026? Cálculo del Reparto por 1 Año o 6 Meses

Inició el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), por lo que ya llegó el momento en el que los mexicanos se preguntan "cuánto me toca de utilidades" en 2026, y acá te explicamos cómo se hace el cálculo del reparto si laboraste 1 año o 6 meses.

A partir del 1 de abril de 2026 comenzó el periodo formal para que los empleadores cumplan con esta prestación obligatoria establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en notas previas ya te explicamos quiénes cobran antes este pago y qué adultos mayores recibirán PTU gracias a la tarjeta INAPAM.

Video. Reparto de Utilidades: ¿Cuándo se Pagan y Quién Sí Puede Recibirlas?

¿Cuánto me toca de Utilidades en 2026?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades es un derecho constitucional en el cual las empresas (personas morales) o patrones (personas físicas) deben repartir una parte de las ganancias que obtuvieron en el año fiscal anterior por las actividades, productos o servicios que ofrecen en el mercado.

Noticia relacionada. ¿Dónde Tramitar Tarjeta INAPAM en 2026 para Cobrar Aguinaldo y Utilidades? Requisitos y Módulos

De acuerdo con la LFT, el cálculo del reparto de utilidades se hace con base al 10 por ciento de las ganancias netas mayores a 300 mil pesos reportadas en la Declaración Anual 2025 realizada por la empresa. Dicha cantidad se divide en dos partes iguales, de la siguiente forma:

La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, es decir que un empleado que trabajó solo seis meses no podrá recibir la misma cantidad que uno que laboró el año completo.

se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el en el año, es decir que un empleado que trabajó solo seis meses no podrá recibir la misma cantidad que uno que laboró el año completo. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El sueldo que se considera es el de cuota diaria, excluyendo ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado de su trabajo. En caso de que el salario sea variable, se toma como cuota diaria el promedio correspondiente al total percibido durante el año.

¿Cómo calcular utilidades por 1 año o 6 meses de trabajo?

De acuerdo con lo que te mencionamos, el cálculo de las utilidades en 2026 depende de distintos factores como las ganancias de tu empresa o patrón, tu salario anual, los días que trabajaste en la empresa durante el año fiscal (siendo la menor cantidad de 60 días) y la suma total de días laborados por todos los trabajadores.

Cálculo de utilidades por 1 año de trabajo

De acuerdo con Sesame HR, software de gestión de Recursos Humanos, si una empresa tiene para repartir 1 millón de pesos y el total de los días trabajados por todos los empleados es de 7,200 días, mientras que los salarios anuales devengados por todos los trabajadores es de 5 millones de pesos. Así se haría el cálculo para una persona que gana 20 mil pesos (240 mil pesos al año):

Proporción por días trabajados = (365/7200) × (1,000,000×0.50) = 25,347.22 pesos

Proporción por salarios = (240,000/5,000,000) × (1,000,000×0.50) = 24,000 pesos

Pago de Utilidades por 1 año = 49,347.22 pesos

Cálculo de utilidades por 6 meses de trabajo

Con el mismo ejemplo de arriba, en el que una empresa repartirá 1 millón de pesos, así se haría el cálculo para un trabajador que gana 20 mil pesos y que solo laboró seis meses:

Proporción por días trabajados = (180/7200) × (1,000,000×0.50) = 12,500 pesos

Proporción por salarios = (240,000/5,000,000)×(1,000,000×0.50) = 24,000 pesos

Pago de Utilidades por 6 meses = 36,500 pesos

En ambos casos, el pago es irrenunciable y no puede sustituirse con ningún otro beneficio o prestación, además debe hacerse antes del 30 de mayo por las personas morales, y a más tardar el 29 de junio 2026, en caso de laborar para una persona física, es decir un patrón.

Historias recomendadas