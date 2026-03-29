Reparto de Utilidades: ¿Quiénes son los Personas que Cobran Antes su Pago de PTU en 2026?

El pago de utilidades 2026 está cada vez más cerca, pero algunas personas cobrarán primero esta prestación de ley, que ya tiene una fecha límite para su depósito, por si te estás preguntando cuándo cae PTU o el reparto de utilidades.

Y es que, como te hemos dado a conocer previamente, quiénes son las y los trabajadores que recibirán por ley el reparto de utilidades, además de cuánto es el tope máximo de esa prestación.

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¿Qué personas reciben primero el reparto de utilidades?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es derecho constitucional de la población trabajadora, que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen.

Tienen derecho a participar en el reparto de utilidades todas las trabajadoras y trabajadores, excepto:

Directores

Administradores

Gerentes generales

Socios o accionistas

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año que corresponda

Prestadores de servicios profesionales

Las y los trabajadores que sí integran a los beneficiados con PTU cobran en dos grandes periodos esta prestación. El primer grupo, aquellas personas que cobran primero las utilidades este 2026 y cada año, son las que trabajan para empresas (personas morales).

El segundo grupo y quienes recibirán el pago después son las que su empleadora es una persona física.

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¿Cuándo cae el pago de utilidades 2026?

Las fechas establecidas para el reparto de utilidades en 2026 son:

Del 1 de abril al 30 de mayo, si trabajas para una empresa.

Del 1 de mayo al 29 de junio, si trabajas para una persona física.

En caso de dudas o si no recibes tus utilidades en el plazo correspondiente, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde te recibirán tu queja y te atenderá de forma gratuita.

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