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De Becario a Ingeniero de Datos: ¿Cómo Trabajar en DeepSeek este 2026? 15 Puestos Vacantes en IA

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N+ | Selene Alonzo Romero

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La start-up china está en busca de nuevos perfiles de expertos en inteligencia artificial, conoce los requisitos

Vacantes DeepSeek 2026: Puestos de Trabajo

Si quieres trabajar en DeepSeek, esto te interesa. Foto: Unsplash.

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La start-up china DeepSeek está en busca de nuevos perfiles de expertos en inteligencia artificial, los puestos van de becario a ingeniero de datos. Por lo que si te estás preguntando cómo trabajar de especialista para esta empresa de IA, en N+ te compartimos 15 de las vacantes que hay disponibles. 

La empresa que ha desarrollado modelos de lenguaje avanzado (LLM) de código abierto disponibles para consulta de forma gratuita, busca incorporar a personas con distintas habilidades a sus filas. Pero, ojo, porque la ubicación de estos puestos es en China. 

Si bien en una nota previa te explicamos cómo funciona DeepSeek, esta inteligencia artificial que lidera las listas de descargas, también te compartimos la lista de 7 países que la han vetado por falta de datos sobre la información que recopila y su uso. 

De hecho, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los legisladores estadounidenses buscan prohibir DeepSeek de los dispositivos electrónicos que usan los empleados federales. 

Video: Siete Países Han Vetado la Inteligencia Artificial China DeepSeek

¿Cómo trabajar en DeepSeek en 2026? 

Si aún así estás interesado en postular a esta start-up debes saber que tienen una lista de vacantes disponibles en su sitio web, en el apartado "Trabaja con Nosotros". 

En el listado podrás hallar distintos perfiles que solicita la empresa, que van desde los becarios hasta gerente ejecutivo senior. Así que conoce en este link todos los puestos ofertados.   

Vacantes y sedes disponibles en DeepSeek en 2026

Si estás buscando trabajar en DeepSeek, sigue leyendo porque las 15 vacantes disponibles van desde becario hasta hasta ingeniero de datos o investigador de algoritmos. Así que los perfiles son distintos por cada uno de los puestos ofertados. 

Dado que el trabajo se realiza en ciudades como Pekín, Zhejiang o en Hangzhou, sin duda el dominio del idioma chino es un requisito fundamental. Aunque no se dan detalles de los rangos salariales que se ofrecen a los candidatos. 

Entre las características que se dan a conocer del puesto están los requisitos, habilidades extras y descripción del trabajo. 

Vacantes y sedes 

  • Investigador de algoritmos de aprendizaje profundo de agentes 

Zhejiang, Hangzhou, Pekín

 

  • Ingeniero de estrategia de datos de agentes 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Ingeniero de desarrollo de full-stack para agentes 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Investigador de aprendizaje profundo 

Pekín

 

  • Ingeniero de Desarrollo del lado del cliente 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Desarrollador de Full-Stack

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Ingeniero de Desarrollo Front-End 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Gerente de Producto 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Gerente de producto de estrategia de modelos

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Ingeniero/a de I+D en aprendizaje profundo 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Investigador de algoritmos de búsqueda 

Pekín

 

  • Ingeniero de Desarrollo de Pruebas 

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Adquisiciones Empresariales

Hangzhou, Zhejiang

  • Ingeniero de Operaciones y Mantenimiento 

Hangzhou, Zhejiang

 

  • Ingeniero de I+D de sistemas centrales

Hangzhou, Zhejiang, Pekín

 

  • Ingeniero de mantenimiento de equipos informáticos de escritorio
  • Gerente Ejecutivo Senior

Hangzhou, Zhejiang

 

  • Ingeniero de I+D de datos

Pekín

 

  • Becario de AGI

Pekín

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