De Becario a Ingeniero de Datos: ¿Cómo Trabajar en DeepSeek este 2026? 15 Puestos Vacantes en IA
N+ | Selene Alonzo Romero
La start-up china está en busca de nuevos perfiles de expertos en inteligencia artificial, conoce los requisitos
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La start-up china DeepSeek está en busca de nuevos perfiles de expertos en inteligencia artificial, los puestos van de becario a ingeniero de datos. Por lo que si te estás preguntando cómo trabajar de especialista para esta empresa de IA, en N+ te compartimos 15 de las vacantes que hay disponibles.
La empresa que ha desarrollado modelos de lenguaje avanzado (LLM) de código abierto disponibles para consulta de forma gratuita, busca incorporar a personas con distintas habilidades a sus filas. Pero, ojo, porque la ubicación de estos puestos es en China.
Si bien en una nota previa te explicamos cómo funciona DeepSeek, esta inteligencia artificial que lidera las listas de descargas, también te compartimos la lista de 7 países que la han vetado por falta de datos sobre la información que recopila y su uso.
De hecho, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los legisladores estadounidenses buscan prohibir DeepSeek de los dispositivos electrónicos que usan los empleados federales.
¿Cómo trabajar en DeepSeek en 2026?
Si aún así estás interesado en postular a esta start-up debes saber que tienen una lista de vacantes disponibles en su sitio web, en el apartado "Trabaja con Nosotros".
En el listado podrás hallar distintos perfiles que solicita la empresa, que van desde los becarios hasta gerente ejecutivo senior. Así que conoce en este link todos los puestos ofertados.
Vacantes y sedes disponibles en DeepSeek en 2026
Si estás buscando trabajar en DeepSeek, sigue leyendo porque las 15 vacantes disponibles van desde becario hasta hasta ingeniero de datos o investigador de algoritmos. Así que los perfiles son distintos por cada uno de los puestos ofertados.
Dado que el trabajo se realiza en ciudades como Pekín, Zhejiang o en Hangzhou, sin duda el dominio del idioma chino es un requisito fundamental. Aunque no se dan detalles de los rangos salariales que se ofrecen a los candidatos.
Entre las características que se dan a conocer del puesto están los requisitos, habilidades extras y descripción del trabajo.
Vacantes y sedes
- Investigador de algoritmos de aprendizaje profundo de agentes
Zhejiang, Hangzhou, Pekín
- Ingeniero de estrategia de datos de agentes
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Ingeniero de desarrollo de full-stack para agentes
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Investigador de aprendizaje profundo
Pekín
- Ingeniero de Desarrollo del lado del cliente
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Desarrollador de Full-Stack
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Ingeniero de Desarrollo Front-End
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Gerente de Producto
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Gerente de producto de estrategia de modelos
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Ingeniero/a de I+D en aprendizaje profundo
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Investigador de algoritmos de búsqueda
Pekín
- Ingeniero de Desarrollo de Pruebas
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Adquisiciones Empresariales
Hangzhou, Zhejiang
- Ingeniero de Operaciones y Mantenimiento
Hangzhou, Zhejiang
- Ingeniero de I+D de sistemas centrales
Hangzhou, Zhejiang, Pekín
- Ingeniero de mantenimiento de equipos informáticos de escritorio
- Gerente Ejecutivo Senior
Hangzhou, Zhejiang
- Ingeniero de I+D de datos
Pekín
- Becario de AGI
Pekín
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