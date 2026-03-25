"Es un Honor": Robot Humanoide Agradece a Melania Trump en la Casa Blanca por Cumbre Sobre IA

Un robot humanoide tomó la palabra en la Casa Blanca durante la reunión inaugural de la coalición global "Fomentando el Futuro Juntos", impulsada por la primera dama Melania Trump para promover la educación infantil a través de la tecnología.

Cuando un robot habla en la Casa Blanca sobre educación e IA

El evento reunió a participantes bajo el marco de una coalición global enfocada en empoderar a niños mediante la inteligencia artificial y la educación. La jornada del miércoles 25 de marzo de 2026 quedó marcada por la presencia inusual de Figura 03, un robot humanoide de manufactura estadounidense que dirigió un mensaje a la primera dama al inicio de la reunión.

"Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca; es un honor estar presente en la reunión inaugural de la coalición global de 'Fomentando el Futuro Juntos'", expresó el humanoide ante los asistentes.

Figura 03: El humanoide fabricado en EUA que protagonizó la cumbre

El robot se identificó como Figura 03 y subrayó que fue fabricado en Estados Unidos. En su intervención, describió el encuentro como parte de "un movimiento histórico destinado a empoderar a los niños mediante la tecnología y la educación."

En su discurso, Melania Trump encuadró la coalición como una apuesta estratégica para el futuro económico de Estados Unidos. La primera dama sostuvo que la inteligencia artificial permite acceder a siglos de conocimiento humano de forma instantánea y que los sistemas humanoides están diseñados para operar en entornos creados para las personas.

Ante representantes de empresas como Meta, Microsoft, OpenAI, X, Google, Zoom y Adobe, Trump planteó que la unión entre el sector privado, los gobiernos y los mercados de capital es el mecanismo para distribuir estas tecnologías a escala global.

"Estamos obligados a garantizar que nuestros hijos se conviertan en la generación más fluida tecnológicamente y más educada del mundo, para que Estados Unidos asegure su superioridad económica a largo plazo y el control sobre el activo más importante del futuro: la propiedad intelectual", afirmó la primera dama.

Francia en la mesa: Pantallas fuera de las aulas

Entre los participantes destacó una representante de la presidencia francesa del G7, cuyo país asumirá la presidencia del grupo en junio en la ciudad de Évian. La funcionaria, que se identificó como maestra, recordó que ella y Melania Trump discutieron el entorno de los deepfakes desde el primer mandato del presidente Trump, durante una visita de Estado en 2018 junto al ministro de Educación.

En su intervención, expuso las medidas adoptadas por Francia en materia de exposición de menores a pantallas: el país prohíbe que niños menores de tres años sean expuestos a pantallas en guarderías y espacios públicos, y no recomienda el uso en menores de seis años salvo con la presencia de adultos. A partir del primero de septiembre, agregó, los teléfonos celulares quedarán prohibidos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

La representante también señaló que, en encuestas realizadas en aulas, estudiantes de preparatoria reportan entre cinco y hasta diez horas diarias frente a pantallas, lo que calificó como una problemática de adicción temprana. Planteó que los dispositivos y robots pueden tener un uso válido en contextos específicos, como acompañar a niños hospitalizados con enfermedades de larga duración.

Cautela ante el optimismo tecnológico

Melania Trump también llamó a equilibrar el entusiasmo por la inteligencia artificial con precaución, señalando que la seguridad de las nuevas generaciones debe ser siempre la prioridad. Comparó el momento actual con hitos históricos como la Revolución Industrial, el descubrimiento de la electricidad y la carrera espacial, y convocó a los participantes a impulsar legislación que proteja a los niños en el entorno digital.

La coalición, según lo expuesto en la cumbre, busca que sus miembros tomen medidas concretas tras esta reunión inaugural: desde organizar encuentros regionales hasta promover acceso a tecnología para quienes más lo necesitan.

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CT