Sheinbaum Espera que se Aprueben Plan B de Reforma Electoral y Reducción de 'Pensiones Doradas'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó la importancia de ir erradicando los privilegios en el servicio público en el país, por lo que confió en la aprobación del Plan B de la reforma electoral, y la iniciativa para limitar las “pensiones doradas”.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 25 de marzo de 2026, la mandataria nacional recordó que con el Plan B, que se discutirá este miércoles en el Pleno del Senado, se busca principalmente la reducción de privilegios.

“Tiene que ver con disminuir regidores, disminuir el presupuesto de los Congresos estatales, disminuir el presupuesto del Senado de la República y disminuir las canonjías que tienen los consejeros electorales, de todo nivel, federales, estatales y salas regionales”, explicó.

Y al hablar precisamente de los privilegios, Sheinbaum Pardo también hizo referencia a la reforma para limitar las pensiones millonarias de exfuncionarios:

“Vamos a ver cómo se vota en el Pleno (el Plan B). Lo que más nos importa a nosotros es el tema de los privilegios. También espero que en la Cámara de Diputados se vote hoy lo de las pensiones doradas. Estas pensiones ultramillonarias que reciben exfuncionarios. Espero que hoy o mañana se votará en la Cámara de Diputados para que ya se vaya a los Congresos estatales, esto también es muy importante”.

Video: Reforma Electoral: ¿Cuántos Votos Se Necesitan para Aprobar el Plan B?

Noticia relacionada: En San Lázaro, Aprueban en Comisión Reducción de Pensiones y Jubilaciones 'Doradas'

“Si Hay Revocación de Mandato en 2027 No Vamos a Hacer Campaña”

Por otra parte, la titular del Ejecutivo federal habló sobre la revocación de mandato, otra de las propuestas contenidas en el Plan B de la reforma electoral, cuyo planteamiento es que ese proceso pueda realizarse —si así lo determina la ciudadanía— en el 2027, año de elecciones intermedias en México.

Sheinbaum garantizó que en caso de que se realice el siguiente año, no se hará campaña por ningún partido político.

“Hay partidos que dicen: va a tener más votos Morena porque la presidenta viene de ese partido, cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27 no vamos a hacer campaña por ningún partido”, enfatizó.

De tal forma, la presidenta de la República consideró que hay partidos que no quieren aprobar la propuesta pues piensan “que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27”.

Por lo que reiteró que no tiene nada que ver la revocación de mandato con la votación que habrá para gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y locales.

Por otra parte, indicó que es el Partido del Trabajo el que tiene explicar su ausencia en la discusión del Plan B ayer en comisiones del Senado.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb