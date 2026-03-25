En San Lázaro, Aprueban en Comisión Reducción de Pensiones y Jubilaciones 'Doradas'

Con el abandono de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta de reformas al artículo 127 constitucional para limitar las pensiones y jubilaciones “doradas”.

Reforma que establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de las entidades públicas no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la presidenta de la República.

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De acuerdo con la iniciativa presidencial aprobada por el Senado, en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay pensiones desde los 100 mil y hasta un millón de pesos.

Mientras que en Pemex, CFE, Bancomext y Nacional Financiera llegan hasta los 300 mil pesos mensuales.

Asisten representantes de trabajadores

A la sesión asistieron representantes de trabajadores de confianza jubilados de CFE, PEMEX y Nafin para defender sus pensiones y demandar la no retroactividad de esta reforma.

Rosa Galaz Dávila, jubilada CFE, dijo que “el artículo 14 constitucional prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna”.

Mientras que Rosa María Rodríguez, jubilada Pemex, afirmó que “les queremos pedir que no apliquen retroactivamente esta iniciativa en los trabajadores que hemos dejado nuestra vida ahí; no tenemos pensiones de un millón de pesos, en Petróleos Mexicanos nadie gana más de 300 mil pesos”.

En el caso de Lázaro Jiménez, presidente de Jubilados Nacional Financiera, "es un poco difícil hablar de pensiones doradas, creo que la narrativa no ayuda mucho sobre todo para las personas que sentimos que tenemos el derecho y que hicimos lo necesario para que durante muchos años tuviéramos derecho a esta pensión, quiero platicarles que en el caso de Nacional Financiera la pensión más alta de acuerdo a la lista que fue publicada hace unos días está alrededor de 213 mil pesos”.

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Posturas de Morena y la oposición

Morena respondió y aclaró que están excluidas de esta reforma las Fuerzas Armadas, las pensiones basadas en aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro de cuentas individuales, y las aportaciones sindicales para los sistemas de ahorro complementarios.

El diputado Mario Carrillo comentó: “Yo les puedo asegurar con este texto constitucional que está en esta iniciativa que no solamente, no hay retroactividad, el haber de retiro se va a conservar”.

La oposición criticó la reforma, aunque dijo que la apoyaría, como señaló el legislador priista Alejandro Domínguez: “El combate a posibles excesos o distorsiones en los sistemas de pensiones deben de realizarse de manera focalizada, investigaciones específicas y la aplicación estricta de la ley, no a través de medidas generales que afectan indiscriminadamente a quienes han adquirido de manera legítima sus derechos”.

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El diputado Federico Döring, del PAN, expresó que “nosotros vamos a acompañar la parte de la propuesta que combate excesos, no vamos a defender a quienes, sin una vida de servicio, con solo un sexenio de oportunidad política, por una decisión de un Comité de Administración tienen una remuneración que ofende la inteligencia y el servicio de todos los aquí presentes”.

Demandaron elaborar una reserva a la ley para atender a los trabajadores inconformes, pero no fue aceptada, por lo que se retiraron de la comisión.

Morena y sus aliados aprobaron las reformas por 26 votos y las turnaron al Pleno para su discusión en la sesión de este miércoles.

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Con información de Héctor Guerrero

ICM