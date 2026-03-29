Mega Marcha en CDMX Mañana: Checa Horario y Ruta de Protestas de Trabajadores de Plataformas

Trabajadores de las plataformas confirmaron que este lunes 30 de marzo 2026 realizarán una mega marcha en la Ciudad de México para exigir condiciones laborales justas. En N+ te informamos cuáles serán las rutas de las protestas y el horario de inicio.

¿Cuál es la ruta de la mega marcha de mañana en CDMX?

El Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas (MTCP) dio a conocer que esta movilización estará conformada por dos contingentes, los cuales saldrán del mismo punto de la Ciudad de México, pero tendrán diferente destino.

Los manifestantes partirán del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. Así será la ruta:

Contingente 1: De Paseo de la Reforma a Hamburgo 206, colonia Juárez.

Contingente 2: De Paseo de la Reforma a Periférico, en la zona corporativa de Polanco

¿A qué hora inicia mega marcha mañana en CDMX?

La concentración de la movilización inicia a las 08:30 horas. Se prevé la salida de los contngentes a las 9:00 horas.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores de las plataformas?

No a los cobros excesivos de plataformas

No a las retenciones excesivas

Reducción de comisión

Tarifas justas

Comisiones dignas

Sin justicia, no hay servicio

Regulación justa para todos

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