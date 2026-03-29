Marchas CDMX Hoy, Domingo 29 de Marzo 2026: Cierres y Alternativas Viales.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 29 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. Se prevé concentración de la colectiva “Justicia Histórica Trans” en el Hemiciclo a Juárez, donde se llevará a cabo una conferencia de prensa para denunciar omisiones legislativas en materia de derechos trans, así como temas de vivienda, jornada laboral, Palestina y apoyo a familias buscadoras.

12:00 horas. Concentración del colectivo “Plantón Dominical Permanente por Palestina” en el Ángel de la Independencia, en el marco de un encuentro universitario y popular en solidaridad con Palestina.

Video: ¡Caos Vial! Manifestantes Bloquean Periférico Sur con Avenida del Zapote en CDMX.

12:00 horas. Actividad de la colectiva “Hijas de la Cannabis” en dos puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, consistente en recaudación de juguetes para infancias en situación de calle. Aforo estimado: 50 personas.

13:00 horas. Se espera concentración de “Músicos que apoyan a Palestina” en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, con un festival y manifestación en apoyo a Palestina.

Rodadas motociclistas y ciclistas

Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco

06:30 horas. Rodada del colectivo “Freebikesnva”, con salida en el Parque Revolución, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, con destino a Otumba, Estado de México.

07:30 horas. Se prevé rodada del grupo “Gallo Bikers”, con salida en el Ángel de la Independencia, con destino a la Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco.

08:00 horas. Rodada de “1200 Sentimientos Cúbicos México”, con salida en las Astas de Ciudad Universitaria, con destino a Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

20:00 horas. Se prevé rodada del colectivo “Street Rebel’s”, con salida en el embarcadero Fernando Celada, alcaldía Xochimilco, con destino a la escultura “Museum of the Moon”, ubicada en Paseo de la Reforma.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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