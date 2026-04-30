¿Mañana Cobran Adultos Mayores sus $6,400? Estos Días Tardaría en Caer Pago Bienestar de Mayo

Una de las mayores dudas que existen actualmente es saber cuándo cobran los adultos mayores, ya que aún no sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026, por eso acá te decimos si los depósitos inician mañana viernes 1 de mayo y cuántos días tardaría en caer el apoyo de 6,400 pesos.

En una nota previa ya te contamos todos los detalles del posible retraso del calendario con las fechas de pago Bienestar de mayo 2026. Además, te contamos qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años cobran primero y cuándo podrían darse a conocer los días en que depositan el apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

Video: Claudia Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete: Leticia Ramírez es la Nueva Secretaria del Bienestar

¿Mañana inicia pago de la Pensión Bienestar mayo 2026?

Debido a que aún no sale el calendario de pagos Bienestar y este viernes 1 de mayo es día festivo y de descanso obligatorio por la conmemoración del Día del Trabajo, luce muy poco probable que mañana empiece la dispersión del apoyo.

Nota relacionada: Abre Registro de Pensión Bienestar en Abril-Mayo 2026: Calendario para Adultos Mayores y Mujeres

Todo parece indicar que el pago para adultos mayores Bienestar llegará hasta la semana entrante, pero al menos los beneficiarios de la Pensión Bienestar de 65 y más, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras y personas con discapacidad pueden estar tranquilos, porque el depósito está asegurado.

Video: Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar en Sonora

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de adultos mayores en mayo 2026?

Es muy probable que la tercera dispersión del año inicie el próximo lunes 4 de mayo, día en que también podría darse a conocer el calendario de pagos Bienestar de mayo 2026.

Esto deberá ser confirmado por la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, quien a través de sus redes sociales o en la Mañanera de Claudia Sheinbaum dará a conocer las fechas de pago de la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Nota relacionada: ¿Quién es Leticia Ramírez, Nueva Secretaria del Bienestar, y Cuál Es su Trayectoria?

A la espera de que salga el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026, los adultos mayores van a cobrar 6,400 pesos, mientras que a las mujeres de 60 a 64 años les depositan 3,100 pesos este mes.

Historias recomendadas: