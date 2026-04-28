¿Dónde Me Registro a Apoyos Bienestar para Hombres y Mujeres de 6400 y 3100? Así Ubicas Módulos
Daniel Zainos N+
Ha iniciado el registro a los Apoyos Bienestar para hombres y mujeres que pagan 6400 y 3100 pesos bimestrales; conoce dónde puedes registrarte y ubica tu módulo
COMPARTE:
Ha iniciado la inscripción de nuevos beneficiarios a los apoyos bienestar para hombres y mujeres. Estos entregarán bimestralmente $6 mil 400 y $3 mil 100 pesos. Si tú no quieres perder la oportunidad de recibir estos depósitos, en N+ te decimos cómo saber dónde es el registro y cómo ubicar tu módulo.
Previamente te dimos a conocer las fechas del registro, así como los requisitos necesarios para poder sumarte al grupo de beneficiarios.
¿Dónde me registro a los Apoyos Bienestar de 6,400 y 3,100 pesos?
La Secretaría del Bienestar anunció que, desde el lunes 27 de abril y hasta el domingo 3 de mayo 2026, se ha habilitado el registro a los programas federales que entregan bimestralmente $6 mil 400 y $3 mil 100 pesos. Estos están enfocados en grupos poblacionales distintos y específicos.
Por ello, las personas que cumplan con los requerimientos deben acudir al registro, que será de forma presencial y, como ya es costumbre en estos apoyos, se lleva a cabo a partir de un calendario organizado alfabéticamente de acuerdo con la inicial del primer apellido de las y los solicitantes.
Sin embargo, no debes preocuparte si ya pasó tu letra, ya que los días 2 y 3 de mayo se abre la recepción de solicitudes a todas las letras.
A continuación te compartimos cómo va el calendario de registro.
- Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M.
- Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.
- Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.
- Sábado 2 de mayo: Todas las letras.
- Domingo 3 de mayo: Todas las letras.
Para poder registrarte a estos apoyos de bienestar, que son la Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, debes acudir a los Módulos de Bienestar a nivel nacional.
"Las y los interesados deben acudir el día que toque a su letra inicial de primer apellido, con el objetivo de ordenar el proceso y facilitar la incorporación de las personas que cumplen con los requisitos", especifica la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar.
¿Cuál es el horario de registro a los apoyos y cómo ubicar mi módulo?
Las direcciones de los módulos de registro a las Pensiones de Adultos mayores y Mujeres Bienestar puedes encontrarlas en este enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.
Las y los solicitantes deben acudir en un horario específico, que te compartimos a continuación:
Horario: 10:00 a 16:00 horas.
Además, tienes que presentarte con los siguientes documentos en original y copia:
- Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.
- CURP de impresión reciente.
- Acta de nacimiento legible.
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.
- Teléfono de contacto celular y de casa.
- Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos.
Historias recomendadas:
¿Habrá Pago Doble en Mayo 2026 para Adultos Mayores Pensionados?
¿Cuántos Pagos de Beca Benito Juárez Quedan en 2026 y Quiénes Perderán el Apoyo? Checa Estatus
DMZ