¿Dónde Me Registro a Apoyos Bienestar para Hombres y Mujeres de 6400 y 3100? Así Ubicas Módulos

Ha iniciado la inscripción de nuevos beneficiarios a los apoyos bienestar para hombres y mujeres. Estos entregarán bimestralmente $6 mil 400 y $3 mil 100 pesos. Si tú no quieres perder la oportunidad de recibir estos depósitos, en N+ te decimos cómo saber dónde es el registro y cómo ubicar tu módulo.

Previamente te dimos a conocer las fechas del registro, así como los requisitos necesarios para poder sumarte al grupo de beneficiarios.

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¿Dónde me registro a los Apoyos Bienestar de 6,400 y 3,100 pesos?

La Secretaría del Bienestar anunció que, desde el lunes 27 de abril y hasta el domingo 3 de mayo 2026, se ha habilitado el registro a los programas federales que entregan bimestralmente $6 mil 400 y $3 mil 100 pesos. Estos están enfocados en grupos poblacionales distintos y específicos.

Por ello, las personas que cumplan con los requerimientos deben acudir al registro, que será de forma presencial y, como ya es costumbre en estos apoyos, se lleva a cabo a partir de un calendario organizado alfabéticamente de acuerdo con la inicial del primer apellido de las y los solicitantes.

Sin embargo, no debes preocuparte si ya pasó tu letra, ya que los días 2 y 3 de mayo se abre la recepción de solicitudes a todas las letras.

A continuación te compartimos cómo va el calendario de registro.

Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M.

Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 2 de mayo: Todas las letras.

Domingo 3 de mayo: Todas las letras.

Para poder registrarte a estos apoyos de bienestar, que son la Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, debes acudir a los Módulos de Bienestar a nivel nacional.

"Las y los interesados deben acudir el día que toque a su letra inicial de primer apellido, con el objetivo de ordenar el proceso y facilitar la incorporación de las personas que cumplen con los requisitos", especifica la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar.

¿Cuál es el horario de registro a los apoyos y cómo ubicar mi módulo?

Las direcciones de los módulos de registro a las Pensiones de Adultos mayores y Mujeres Bienestar puedes encontrarlas en este enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Las y los solicitantes deben acudir en un horario específico, que te compartimos a continuación:

Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Además, tienes que presentarte con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto celular y de casa.

Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos.

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