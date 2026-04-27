Abre Registro de Pensión Bienestar en Abril-Mayo 2026: Calendario para Adultos Mayores y Mujeres

La Pensión Bienestar abrió un nuevo registro para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años en abril y mayo 2026, y si no sabes cuándo y cómo inscribirte, acá te traemos las fechas en el calendario y todos los requisitos.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer qué días se realizará el nuevo periodo de inscripciones de los programas sociales que ofrecen 6,400 pesos a personas mayores de 65 años y 3,100 a mexicanas de 60 a 64 años.

Por otra parte, si ya hiciste tu registro, se está realizando la entrega de tarjetas del Bienestar, y en una nota previa te decimos quiénes la recibirán a partir de este lunes 27 de abril 2026 y cómo checar con tu CURP cuándo debes acudir por ella.

Calendario de registro de Pensión Bienestar abril y mayo 2026

El registro de la Pensión Bienestar se realizará del 27 de abril al 3 de mayo de 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Estas son las fechas en el calendario de inscripciones:

Lunes 27 de abril: Letras A, B, C .

. Martes 28 de abril: Letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M .

. Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z .

. Sábado 2 de mayo: Todas las letras .

. Domingo 3 de mayo: Todas las letras.

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El horario de los módulos es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y para ubicar el más cercano a tu domicilio debes ingresar a la siguiente página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad y municipio.

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Requisitos de registro de Pensión Bienestar 2026

A tu sede más cercana, deberás llevar los siguientes documentos para que tu solicitud de incorporación a la Pensión Bienestar sea exitosa y puedas comenzar a recibir el apoyo económico:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Toma en cuenta que el registro del Bienestar para personas de 65 y más y mujeres mayores de 60 años solo estará abierto una semana, por lo que se recomienda a los interesados tener listos sus documentos.

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