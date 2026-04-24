Uno a Uno, los Documentos que Piden para Registro al Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 Años: Lista

Desde hace unos días abrió la segunda etapa de registro al apoyo para mujeres de 50 a 64 años de edad y si aún no sabes cuáles son los requisitos a cumplir, acá te damos la lista de todos los documentos que debes llevar en original y copia a los módulos de inscripción, para asegurar tu entrada al programa de Canasta Alimentaria Bienestar en 2026.

Debido a que se trata de uno de los trámites más solicitados actualmente, en una nota ya dejamos los requisitos para la segunda etapa del registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, dónde están ubicados los módulos en el Edomex y cómo saber su fuiste aceptada en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

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¿Cuántos días dura el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

La segunda etapa de inscripciones inició el pasado lunes 20 de abril y va a terminar hasta el próximo 8 de mayo 2026. Las mujeres de 50 a 64 años que van a poder registrarse en Alimentación para el Bienestar, son todas aquellas que hicieron su pre-registro y que su folio fue asignado en los resultados por la Secretaría de Bienestar del Estado de México para seguir en el proceso.

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Esta nueva etapa de inscripción a la Canasta Alimentaria Bienestar se realiza de forma presencial. Las personas que cuenten con folio asignado en los resultados van a poder checar cuál es su módulo más cercano en el siguiente link: bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

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¿Qué documentos piden para el registro del apoyo para mujeres de 50 a 64 años en abril y mayo 2026?

Para poder inscribirse a la Canasta Alimentaria Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, las solicitantes deben llevar los siguientes documentos a su módulo más cercano en el Edomex:

Folio de pre-registro.

Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargar tu Formato Único de Bienestar (FUB).

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

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Hasta el próximo 8 de mayo, las personas van a poder hacer su registro al apoyo de la Canasta Alimentaria Bienestar para mujeres de 50 a 64 años en el Estado de México. Una vez cumplido dicho trámite, las aspirantes deberán esperar los resultados finales, mismo que serán publicados del 18 al 22 de mayo 2026.

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