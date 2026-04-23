¿Mañana Termina Registro Mujeres con Bienestar 18-59 Años? Estos Módulos Abren 24 y 25 de Abril

Circula información de que el programa de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad termina registro mañana, por eso acá te aclaramos dicha duda y además te decimos qué módulos van a estar abiertos el viernes 24 y sábado 25 de abril 2026 en el Estado de México, para que las personas puedan checar su estatus y logren actualizar su datos con su folio.

Para salir de dudas, en una nota ya te dijimos cuándo termina el registro de Mujeres con Bienestar 2026, en qué casos se te puede suspender el apoyo de 2,500 pesos pese a que tengas una inscripción exitosa y lo que sabemos del próximo pago para beneficiarias.

Video: Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar

¿Cómo checar estatus de Mujeres con Bienestar y actualizar datos 2026?

Las actualización de datos y de tu estatus se puede hacer de dos formas: Esperar las visitas domiciliarias que realizan los servidores de la nación en los 125 municipios del Edomex o acudir a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano. Para cualquiera de los casos, las mujeres de 18 a 59 años deben contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (puede ser INE o pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

Nota relacionada: Reabre Registro el Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años: Requisitos y Dónde Solicitar

¿Mañana termina registro de Mujeres con Bienestar 2026?

A través de redes sociales, servidores de la nación informaron que este viernes 24 de abril es el último día para actualizar datos con folio. Y es posible que algunos CEDIS del Edomex acaben periodo de inscripción ese día, pero como tal la fecha límite de registro al programa es otra.

Alexis Victoriano Benitez, coordinador regional de servidores del pueblo del Estado de México, informó que el registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años que cuentan con folio de inscripción al apoyo Bienestar finalizará el próximo martes 28 de abril 2026.

Video: De Policías a Delincuentes: Detienen a 10 por Robo de Transporte de Carga en Jilotzingo, Edomex

¿Dónde hay registro Mujeres con Bienestar el 24 y 25 de abril 2026?

El registro de Mujeres con Bienestar para actualizar datos se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este viernes 24 y sábado 25 de abril:

Toluca

CEDIS Bienestar 001 del Barrio de San Juan: Calle San Juan 90-MZ 014, C.P. 56905, Amecameca de Juárez.

San Mateo Atenco

Si vives en la colonia Francisco I. Madero o Emiliano Zapata, acude a la mesa de atención ubicada en Nicolás Bravo S/N, frente a la Estancia Infantil "Mi Casita".

Metepec

Módulo de atención en la Plaza San Miguel Totocuitlapilco, C. Independencia, San Miguel Totocuitlapilco, 52143. Solo para mujeres que vivan en las colonias San Miguel Totocuitlapilco, San Lorenzo Coacalco.

Módulo de Miguel Hidalgo 861, Santa María Magdalena Ocotitlán, para personas de las colonias Magdalena Ocotitlán y San Bartolomé Tlaltelulco.

Módulo de Orquídeas 187, Las Margaritas, 52165 San Jorge Pueblo Nuevo, para quienes viven en las colonias San Jorge Pueblo Nuevo, las Margaritas y las Palomas.

Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

Nota relacionada: ¿Cómo Saber Si Fui Aceptada en Mujeres con Bienestar 18-59 Años? Así Checas Estatus de Registro

Si hasta ahora ningún servidor de la nación hizo acto de presencia en el municipio o colonia en la que vives, es momento de que vayas al CEDIS Edomex más cercano a tu domicilio, para que cheques estatus y actualices tus datos de registro en Mujeres con Bienestar 2026 antes de la fecha límite.

Historias recomendadas: