Resultados de Canasta Alimentaria Bienestar para Mujeres de 50 a 64 Años: Link y Cómo Consultar

El programa de Alimentación para el Bienestar, también conocido como Canasta Alimentaria, publicará los resultados con la lista de folios de mujeres de 50 a 64 años aceptadas, y acá te traemos el link y cómo consultar los listados del apoyo del Estado de México (Edomex).

Luego de que finalizara el registro el pasado 10 de abril, este lunes se reabrieron las inscripciones para el apoyo de mujeres de 50 a 64 años, las cuales se harán de forma presencial en los módulos del Bienestar.

¿Cuándo salen los resultados de Alimentación Bienestar 2026?

La lista de folios aceptados se publicará entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2026 y aquellas mujeres que sean asignadas deberán realizar la entrega de documentos, es decir el registro presencial de la Canasta Alimentaria Bienestar Edomex.

Noticia relacionada. Registro de Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años Termina en Abril 2026: ¿Cuándo Es Fecha Límite?

Posteriormente a la entrega de la documentación, que también se realizará del 20 de abril al 8 de mayo, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados finales del 18 al 22 de mayo de las mujeres que fueron aceptadas y que recibirán las canastas básicas y servicios integrales.

Link y cómo ver los resultados de Canasta Alimentaria Bienestar 2026

La lista de folios de las mujeres que cumplen con los criterios de selección y priorización para hacer el registro presencial al programa de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026 se publicará en la página oficial de la Secretaría, en el siguiente link: https://bienestar.edomex.gob.mx/.

Noticia relacionada. ¿En Qué Casos Pueden Suspender Mujeres con Bienestar Pese a Completar Registro con Folio?

Ahí se habilitará una sección en la que se podrán consultar los resultados de Alimentación Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, quienes podrán completar su registro en los módulos, llevando los siguientes documentos:

Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargarlos.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Este programa de la Secretaría de Bienestar Edomex otorga una canasta alimentaria en una y hasta en seis ocasiones, a lo largo del año a sus beneficiarias además de ofrecer servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general.

Historias recomendadas