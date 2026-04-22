¿Cómo Recuperar Folio y FUB de Mujeres con Bienestar? Así los Obtienes para Registro de Canasta

Recién comenzó el registro en módulos de Alimentación para el Bienestar en el Edomex y muchas personas aún no cuentan con todos sus documentos, por eso acá te decimos cómo recuperar tu folio y Formato Único de Bienestar (FUB) de Mujeres con Bienestar con CURP, para que puedas inscribirte al apoyo de la Canasta Alimentaria, para personas de 50 a 64 años de edad en 2026.

Para que sepas si continúas en el proceso, en una nota ya te dijimos cómo checar los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años y dónde están los módulos para hacer el registro presencial de la Canasta Alimentaria Bienestar en abril 2026.

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¿Cómo recuperar mi folio y FUB de Mujeres con Bienestar con CURP?

El Formato Único de Bienestar se puede obtener en la etapa final del pre-registro a la Canasta Alimentaria Bienestar 2026. Al finalizar el trámite el sistema debe darte la opción de descargar todos tus papeles (comprobante de registro con tú número de folio y el Formato FUB). Si por alguna razón ya realizaste tu pre-registro y no lograste obtener dichos papeles, haz lo siguiente:

Ingresa al siguiente link en línea (de preferencia en una computadora o laptop): https://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

En la parte superior aparecerá la leyenda "Si concluiste tu prerregistro y requieres verificar el estado de tu solicitud o descargar tus documentos". Presiona en la opción "haz clic aquí" .

. Escribe tu CURP y Folio que te brindó el sistema al finalizar el pre-registro (no olvides ponerlo con guiones).

que te brindó el sistema al finalizar el pre-registro (no olvides ponerlo con guiones). Da clic en "buscar" y listo, el sistema te permitirá descargar tus documentos de nuevo.

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Debido a la alta demanda que tiene el sistema, te recomendamos tener paciencia pues la página presenta algunos problemas a la hora de cargar.

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¿Qué debo llevar al registro del apoyo para mujeres de 50 a 64 años de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

Para garantizar la entrada al programa de Alimentación para el Bienestar en el Edomex, todas las mujeres que su folio haya sido seleccionado para seguir en el proceso de inscripción, deben llevar los siguientes documentos a su Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Estado de México:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente: (credencial para votar); en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica. Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente (máximo 6 meses de antigüedad). Formato Único de Bienestar, debidamente llenado.

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Con toda esta información, las personas van a poder hacer su registro con folio y Formato FUB al apoyo de la Canasta Alimentaria Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, del 20 de abril y hasta el 8 de mayo 2026 en el Estado de México.

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