¿Quiénes Reciben la Tarjeta Bienestar a Partir del 27 de Abril 2026 y Qué Piden para Recogerla?

Si eres beneficiario del Gobierno de México, esto te interesa. En abril de 2026 habrá un periodo de entrega de Tarjetas del Bienestar, por lo que en N+ te adelantamos quiénes reciben este documento a partir de este lunes 27 de abril y qué necesitan para recogerla.

Tal como ocurre con los distintos apoyos del Bienestar, la entrega de tarjetas se hace únicamente al derechohabiente, siempre que presente los documentos solicitados.

Ten en cuenta que la entrega de estos documentos se extenderá hasta el próximo 22 de mayo. De hecho en una nota previa te compartimos qué estudiantes recibirán su tarjeta del Bienestar en dicho mes del 2026.

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¿Quiénes recibirán la Tarjeta del Bienestar a partir del 27 de abril de 2026?

Ahora bien, volviendo a la premisa original, son los derechohabientes de Bienpesca, quienes recibirán su Tarjeta del Bienestar a partir de este lunes 27 de abril.

Pero, ojo, porque este periodo es exclusivamente para aquellos que no lograron recoger este documento en el lapso anterior.

Recuerda que este año Bienpesca entrega 8 mil pesos de forma anual a los beneficiarios. Se trata de un apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que tiene cobertura nacional.

¿Dónde entregan las Tarjetas Bienestar a beneficiarios de Bienpesca?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, aquellos que aún no pasan por su tarjeta deberán presentarse ante la oficina de representación estatal o local de Conapesca más cercana.

Para recibir este documento es necesario que presenten la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (por ejemplo, INE)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (original y copia)

¿Cuándo depositan el apoyo de 8,000 pesos a beneficiarios?

El Gobierno de México ha dado a conocer que será la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) la encargada de publicar en su página web los periodos de actualización o registro de nuevos ingresos al padrón de Productores de Pesca y Acuacultura.

Además, es la responsable de comunicar las fechas de entrega de los depósitos por 8 mil pesos que se depositan en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Requisitos para ser derechohabiente del programa que da 8,000 pesos

Al igual que en otros programas sociales, las bases para ser beneficiario de Bienpesca y recibir 8 mil pesos como apoyo económico, son los que se enlistan a continuación:

Ser personas física

Estar inscrito en el padrón de Productores de Pesca y Acuacultura

Tener identificación oficial vigente

CURP

Cumplir alguno de los siguientes requisitos:

- Contar con título de concesión o permiso de pesca o acuicultura vigente o en trámite de prórroga (ya sea propio o de la persona moral con la que se realice la actividad).

- Haber presentado aviso de arribo o de cosecha de la persona física o moral con la que realice la actividad.

- Tener constancia de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa de ordenamiento pesquero o acuícola de la Conapesca.

Mientras que según el tipo de productor o productora, deberán presentar la siguiente documentación, para regular su situación jurídica:

- Pescador Ribereño o de aguas continentales

- Integrantes de una cooperativa presentarán un acta de asamblea on padrón de socios o trabajadores vigente

- Quienes estén ligados a un permisionario, podrán presentar la Tarjeta de Control o Libreta de Mar expedida por la Capitanía de Puerto

- Folio de Registro en algún programa de regularización jurídica del Esfuerzo Pesquero o Programa de Reordenamiento Pesquero o Acuícola de la Conapesca

- Tripulante de Embarcación Mayor: Aviso de Despacho Vía la Pesca donde se incluya en el rol de tripulantes

- Trabajador Acuícola Operativo: Aviso de Cosecha de la Persona Física o moral con la que realicen la actividad



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