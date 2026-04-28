¿Cuántos Pagos de Beca Benito Juárez Quedan en 2026 y Quiénes Perderán el Apoyo? Checa Estatus

Después de que se llevara a cabo el depósito doble de la Beca Benito Juárez, avanza la dispersión de apoyos para los siguientes periodos del año; sin embargo, a diferencia de otros apoyos federales, en este caso se reducen las ministraciones. En N+ te contamos cuántos pagos de la Beca Benito Juárez quedan en 2026 y quiénes perderán el apoyo, así como la forma de consultar tu estatus.

Como te lo dimos a conocer previamente, en recientes días se ha abierto un registro a una nueva beca. A la par, se han dado detalles acerca de cómo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez.

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¿Cuántos pagos de la Beca Benito Juárez quedan en 2026?

Después de que se realizara el pago doble de la Beca Benito Juárez, han quedado dudas acerca de cuántos depósitos restan en el año.

Te recordamos que se trata de un apoyo a estudiantes de nivel medio superior, el cual busca que las y los beneficiarios concluyan sus estudios. Por ese motivo, el número de depósitos en el año se reduce, a diferencia de otros programas como las pensiones. Asimismo, su forma de organización es distinta, pues introduce a nuevos derechohabientes con el inicio del ciclo escolar.

Por tal motivo, los pagos que restan de la Beca Benito Juárez en el año, contando los del ciclo escolar 2026-2027, son:

Junio

Octubre

Diciembre

De tal forma, restan tres pagos de este apoyo en el año, ya que en el periodo de vacaciones de verano, es decir, julio y agosto, no hay dispersión.

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¿Quiénes perderán la Beca Benito Juárez en 2026?

A pesar de que existe la calendarización prevista para las próximas entregas de los $1,900 pesos que deposita la beca, no todas las personas recibirán todos los apoyos programados.

Como te explicamos previamente, este programa social tiene como fin apoyar en la erradicación de la deserción escolar y se entrega únicamente a estudiantes de bachillerato, ya que hay otros programas que apoyan a estudiantes de los niveles anterior y posterior.

Es por eso que las personas a las que se les cancelará la beca son aquellas que no cumplan con los requisitos:

Quienes hayan dejado los estudios o no estén inscritos en una escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

Quienes hayan concluido el bachillerato y pasen a nivel superior. (Estas personas podrán solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro ).

). Quienes reciban otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Quienes cambien a una escuela privada.

De acuerdo con las bases del programa, quienes concluyan sus estudios en bachillerato recibirán la beca hasta junio, mientras que quienes no estén inscritos en una institución académica bajo los términos establecidos, serán dados de baja de manera inmediata.

En caso de que te encuentres en alguno de los siguientes casos, no hayas recibido el pago o tengas dudas de tu estatus, puedes checarlo llamando al siguiente número: 5511620300

Horario

Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.

Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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