Nuevo Registro Abierto de Becas Preescolar-Primaria: Requisitos y Cómo Asegurar Apoyo de $6,500

Desde hace unos días está abierto un nuevo registro de las Becas Bienestar para preescolar y primaria 2026 y si aún no la pides, acá te damos los requisitos de inscripción y cómo asegurar el apoyo de hasta 6,500 pesos al año para niños de 3 a 12 años de edad.

Para todas las personas que hicieron su inscripción a la Beca Rita Cetina para primaria en marzo 2026, en una nota ya les dijimos cómo saber si su hijo quedó registrado y las fechas oficiales en que habrá entrega de Tarjetas Bienestar para todas y todos los nuevos beneficiarios del programa social.

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Fechas y requisitos de las Becas Bienestar para preescolar y primaria en registro 2026

El apoyo que tiene registro abierto desde el pasado 21 de abril y hasta el próximo 30 de junio es Mi Beca Para Empezar 2026, programa disponible para alumnos que realizan sus estudios en escuelas públicas de preescolar y primaria en CDMX. Los requisitos para inscribirse son los siguientes:

Ser estudiante de preescolar y primaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026.

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

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¿Cómo asegurar apoyo de Mi Beca para Empezar preescolar primaria 2026 de hasta 6,500 pesos?

Para hacer el registro a estas Becas para el Bienestar de la CDMX durante los meses de abril, mayo y junio 2026, los padres de familia deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Primero debes registrar a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace .

, en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este . Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

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Con toda esta información, los padres de familia y alumnos ya van a poder hacer su registro a Mi Beca para Empezar. Cabe recalcar que el último día de inscripción es el 30 de junio 2026. Los estudiantes que sean aceptados van a recibir un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año) y 650 pesos para primaria (6,500 al año).

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