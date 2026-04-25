Nuevo Registro Abierto de Becas Preescolar-Primaria: Requisitos y Cómo Asegurar Apoyo de $6,500
Andrés Olmos N+
Si aún no no tienes alguna de las Becas Bienestar, en abril y mayo 2026 hay registro para niños de preescolar y primaria, por eso checa los requisitos de inscripción
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Desde hace unos días está abierto un nuevo registro de las Becas Bienestar para preescolar y primaria 2026 y si aún no la pides, acá te damos los requisitos de inscripción y cómo asegurar el apoyo de hasta 6,500 pesos al año para niños de 3 a 12 años de edad.
Para todas las personas que hicieron su inscripción a la Beca Rita Cetina para primaria en marzo 2026, en una nota ya les dijimos cómo saber si su hijo quedó registrado y las fechas oficiales en que habrá entrega de Tarjetas Bienestar para todas y todos los nuevos beneficiarios del programa social.
Fechas y requisitos de las Becas Bienestar para preescolar y primaria en registro 2026
El apoyo que tiene registro abierto desde el pasado 21 de abril y hasta el próximo 30 de junio es Mi Beca Para Empezar 2026, programa disponible para alumnos que realizan sus estudios en escuelas públicas de preescolar y primaria en CDMX. Los requisitos para inscribirse son los siguientes:
- Ser estudiante de preescolar y primaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026.
- CURP del beneficiario certificada.
- Identificación oficial de la madre, padre o tutor.
- Comprobante de domicilio.
- Correo electrónico personal.
- Número telefónico de celular personal.
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¿Cómo asegurar apoyo de Mi Beca para Empezar preescolar primaria 2026 de hasta 6,500 pesos?
Para hacer el registro a estas Becas para el Bienestar de la CDMX durante los meses de abril, mayo y junio 2026, los padres de familia deben llevar a cabo los siguientes pasos:
- Primero debes registrar a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX, en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace.
- Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.
- En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.
- Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".
- Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.
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Con toda esta información, los padres de familia y alumnos ya van a poder hacer su registro a Mi Beca para Empezar. Cabe recalcar que el último día de inscripción es el 30 de junio 2026. Los estudiantes que sean aceptados van a recibir un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año) y 650 pesos para primaria (6,500 al año).
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