¿Próximo Pago de Beca Benito Juárez 2026 Será Doble? Cuándo Cae y Cuánto Depositarán de Apoyo

Hoy es el último día del calendario de la Beca Benito Juárez de abril 2026 y los beneficiarios ya se preguntan cuándo cae el próximo pago del apoyo para estudiantes de preparatoria. Por ello, acá te decimos en qué mes se realizará el último depósito del ciclo escolar y si será monto doble.

Casi a mediados de mes comenzó la primera dispersión del año para los becarios de continuidad del nivel medio superior, la cual tuvo un monto doble de 3,800 pesos debido a que no hubo pago en febrero por el proceso de reinscripción.

Así, este viernes los beneficiarios de preparatoria ya recibieron su apoyo económico y ahora tendrán que planificar sus gastos, de ahí que sea importante que conozcan las fechas del próximo pago de la Beca Benito Juárez Media Superior en 2026.

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¿Cuándo cae el próximo pago de la Beca Benito Juárez 2026?

El próximo depósito de la Beca Benito Juárez de preparatoria corresponderá al bimestre de mayo y junio 2026, y caerá a mediados del sexto mes del año, de acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

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De esta manera, se espera que el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de junio 2026 se dé a conocer en los primeros días del mes, siendo las fechas probables el 1 o 2 de junio, y a partir de la primera quincena comenzarían a realizarse los depósitos en las tarjetas del Bienestar.

Esta será la última dispersión para los beneficiarios de continuidad de preparatorias y bachilleratos públicos en México, pues cabe recordar que en julio y agosto no se deposita ya que estos meses se consideran como período vacacional.

¿Habrá pago doble de la Beca Benito Juárez 2026?

En junio 2026, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar depositará a sus beneficiarios de continuidad lo correspondiente a un bimestre, es decir 1,900 pesos a cada alumno de preparatoria o bachillerato, por lo cual no habrá un pago doble.

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Los depósitos de la Beca Benito Juárez 2026 se realizarán en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los becarios, y se harán directamente en la tarjeta del Banco Bienestar, con la cual pueden hacer retiros o pagar en establecimientos con terminal bancaria.

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