¿Cómo Saber si Mi Hijo Está Registrado en la Beca Rita Cetina 2026? Así Confirmas Apoyo de $2500

Hace unas semanas la Beca Rita Cetina tuvo su primer registro en 2026 para alumnos de primaria de todo México y debido a que está por empezar la entrega de tarjetas Bienestar para nuevos beneficiarios, acá te decimos cómo saber si tu hijo quedó registrado en el apoyo anual de 2,500 pesos, pues para consultar el estatus los padres de familia y estudiantes necesitarán esta muy pendientes.

Desde hace unos días varias personas preguntan cómo saber el estatus de la Beca Rita Cetina, por eso en una nota ya te dijimos cuándo salen los resultados de la inscripción para primaria y las fechas en que habrá entrega de tarjetas en 2026.

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¿Cómo saber si mi hijo quedó registrado en la Beca Rita Cetina?

Todas las personas que hayan hecho la inscripción a la Beca Rita Cetina primaria en marzo 2026, pueden consultar el estatus de su trámite en la página oficial del programa y con los siguientes pasos:

Entra al link: www.becaritacetina.gob.mx.

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos.

Al ingresar dirígete a la sección "Estudiante" y busca el nombre de tu hijo que registraste.

Al aparecer y seleccionarlo deberá decir “Registro exitoso” o “Pendiente de validación”. En ambos casos significa que el proceso fue exitoso.

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¿Cómo consultar estatus de Beca Rita Cetina 2026 primaria?

Debido a que la Coordinación Nacional de Becas Bienestar no publicará una lista de beneficiarios del apoyo de útiles y uniformes escolares para primaria, ni tampoco está disponible ya el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, las madres, padres y tutores pueden checar el estatus de la entrega de su tarjeta en las Oficinas de Atención de las Becas Bienestar. Para encontrar la más cercana a su domicilio, deben hacer lo siguiente:

Ingresa al Buscador de Oficinas y Puntos de Atención. Selecciona tu entidad y da clic en el Buscar. Haz zoom en el mapa. Da clic en las oficinas para conocer su ubicación.

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Otra opción para conocer las fechas exactas de la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en las primarias de tu estado es a través de los canales de WhatsApp de las Becas Bienestar. Para saberlo debes dar clic aquí para encontrar el de tu entidad. También puedes preguntarle al delegado del Bienestar de tu localidad en sus redes sociales o directamente en la escuela en la que estudia tu hijo o hija.

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