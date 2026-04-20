Última Llamada para Registro Beca Atizapán de Zaragoza 2026: Fecha Límite y Link de Inscripción

Ya está corriendo el periodo de inscripción a las becas 2026 para estudiantes de educación básica hasta licenciatura en el Estado de México, por lo que en N+ te compartimos la fecha límite para hacer el registro a la Beca Atizapán de Zaragoza 2026, así como el Link donde debes subir todos los requisitos.

Esta beca para preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios puede otorgar hasta 4 mil pesos como apoyo económico, siempre que cumplan esta serie de requisitos en tiempo y forma.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes pueden solicitar la Beca Atizapán 2026 y cuánto paga cada uno de los apoyos que tiene contemplados (vulnerabilidad económica, excelencia académica y diferentes capacidades).

Ten en cuenta que la beca es un apoyo económico que se entrega en una sola exhibición en efectivo durante el ciclo escolar 2025-2026.

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¿Cuál es el link para hacer el registro a la Beca Atizapán de Zaragoza 2026?

Lo primero que debes conocer es que sólo podrá participar un miembro por familia en la convocatoria, siempre que tenga residencia en Atizapán de Zaragoza.

Mientras que los estudiantes de educación básica deberán estar inscritos en escuelas dentro del municipio mexiquense, aquellos alumnos que cursen la educación media superior o licenciatura podrán cursar el ciclo escolar en instituciones dentro o fuera del territorio municipal.

Ahora bien, las bases de la convocatoria establecen que la solicitud deberá ser realizada exclusivamente mediante la página web del Programa Municipal de Becas 2026 en el siguiente link: https://becas.atizapan.gob.mx.

Allí se hallarán dos documentos que se deben llenar en línea, al tiempo que se suben los demás requisitos en la página web.

Formato de Registro

Estudio Socioeconómico

Es muy importante que pongas atención al llenado de los formatos, y no te olvides de descargar el comprobante de registro del trámite en línea, una vez que hayas completado el procedimiento de solicitud de la beca en la página web.

Todos los documentos que deberás adjuntar deben ser escaneados y estar en formato PDF.

¿Cuándo es la fecha límite para inscribirse a la Beca Atizapán de Zaragoza 2026?

Si aún no completas el registro en línea, apresúrate, porque esta semana es la fecha límite. De acuerdo con la convocatoria dada a conocer por el municipio, el viernes 24 de abril de 2026 es la fecha límite para inscribir a algunos de educación básica, media superior y licenciatura.

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