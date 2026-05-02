¿A Qué Hora Anuncian Calendario de Pagos Bienestar de Mayo-Junio 2026? Posibles Días de Depósito

Buenas noticias para los beneficiarios de la pensión, el Calendario de Pagos del Bienestar de mayo y junio de 2026 se dará a conocer próximamente, por lo que en N+ te damos a conocer a qué hora podría ser anunciado por el Gobierno de México.

Si bien ya te adelantamos qué cambios contempla este calendario bimestral de pagos del Bienestar, en otra nota previa también te dijomos qué adultos podrían cobrar doble.

Tal como ocurrió en enero y marzo, el Gobierno de México depositará el monto correspondiente del tercer bimestre del año a los derechohabientes de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

Los depósitos se hacen directamente en la Tarjeta del Bienestar que les fue entregada, por lo que aquí te dimos a conocer 4 formas de cobrar tu pensión en 2026.

Video: Claudia Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete: Leticia Ramírez es la Nueva Secretaria del Bienestar

¿A qué hora anuncian el Calendario de Pagos Bienestar de Mayo-Junio de 2026?

Aunque en días pasados la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Ariadna Montiel Reyes dejaba la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los pagos de pensiones, en su lugar se queda Leticia Ramírez.

De modo que el anuncio del Calendario de Pagos Bienestar de Mayo-Junio 2026 será el primero que dé a conocer, como titular de esta dependencia. Y dado que el anuncio generalmente ocurre los primeros días del mes, se prevé que sea durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum del lunes.

De modo que sería entre las 07:00 y 09:00 del 4 de mayo cuando se anuncien las fechas exactas de pago para beneficiarios de la Pensión Bienestar. Hay que recordar que los días exactos también se publican a través de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar, por lo que habrá que estar pendiente de los canales oficiales.

¿Cómo quedaría el Calendario del Bienestar Mayo-Junio 2026? Posibles Días de Pago

Hay que recordar que generalmente los depósitos inician el día que se comunica el calendario de pagos del Bienestar. Éstos se hacen en orden alfabético, de acuerdo a la primera letras del primer apellido, de modo que las fechas tentativas de pago quedarían del siguiente modo:

Lunes 4 de mayo 2026: Letra A

Martes 5 de mayo 2026: Letra B

Miércoles 6 de mayo 2026: Letra C

Jueves 7 de mayo 2026: Letras D, E y F

Viernes 8 de mayo 2026: Letra G

Lunes 11 de Mayo y Martes 12 de mayo 2026: Letra G

Miércoles 13 de Mayo 2026: Letras H, I, J, K

Jueves 14 de Mayo 2026: Letra L

Viernes 15 de Mayo 2026: Letra M

Martes 19 de mayo de 2026: Letra M

Miércoles 20 de mayo 2026: Letras N, Ñ y O

Jueves 21 de mayo 2026: Letras P y Q

Viernes 22 y Lunes 25 de mayo 2026: Letra R

Martes 26 de mayo 2026: Letra S

Miércoles 27 de mayo 2026: Letra T, U, V

Jueves 28 de mayo 2026: Letras W, X, Y y Z

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