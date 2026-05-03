¿Mañana Llega Pago de la Pensión? Bancos Donde Puedes Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar en Mayo

Está por salir el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras y personas con discapacidad, por eso acá te decimos en qué bancos y cajeros se puede retirar dinero con la Tarjeta de Bienestar y cómo consultar el saldo en mayo 2026, para saber si ya cayó tu depósito correspondiente al bimestre de mayo-junio.

Esta dispersión será particular, por eso en una nota ya te dijimos todos los cambios que habrá en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo 2026, quiénes cobran primero su apoyo económico y cuándo sale el calendario con las fechas de pago.

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¿En qué bancos puedo retirar de mi Tarjeta Bienestar?

Para que los beneficiarios puedan retirar su pago de la Pensión Bienestar mayo 2026, es importante que sepan que se puede sacar dinero de la Tarjeta Bienestar en cualquier banco con sucursal establecida en México, solo que la mayoría de instituciones cobran una comisión por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para obtener el efectivo o para checar saldo.

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Solamente en el Banco del Bienestar las personas que tengan su tarjeta de algún programa social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran y sin tener que pagar comisión. Aún así, la lista de instituciones bancarias disponibles para revisar movimientos con cobro extra es la siguiente:

Afirme.

Banamex.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Banco Azteca.

Santander.

Scotiabank.

BanCoppel.

Banjército.

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¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Bienestar?

Para que no tengas que salir de casa a un cajero del Banco del Bienestar, existen otras dos formas de checar el saldo de tu Tarjeta de Bienestar, para que revises si ya cayó tu pago de la pensión en el mes de mayo 2026. Las opciones disponibles son las siguientes:

Consulta tu saldo en el teléfono del Bienestar

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo) Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar Digita tu año de nacimiento El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

Checa tu saldo en la app del Bienestar

Descarga la aplicación del Banco del Bienestar. Acepta los "términos y condiciones". Escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero. Genera una contraseña. Inicia sesión checa tu saldo las veces que quieras y sin costo.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar y cuánto dan a adultos mayores en mayo 2026?

El tercer pago de la Pensión Bienestar podría ser depositado del 4 al 25 de mayo 2026, según el calendario de pagos. Durante estos días, los beneficiarios van a poder acudir a retirar dinero de su tarjeta en el Banco del Bienestar que les quede más cerca. Te recordamos que para este año, el monto que debe dar cada apoyo es el siguiente:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 años y más: 6,400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos. Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos. Pensión de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

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