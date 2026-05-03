Simulacro Nacional 2026: ¿Recibirás la Alerta Sísmica Sin Registrar tu Celular?

El Gobierno de México realizará el Primer Simulacro Nacional 2026 el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias. Entre los elementos centrales de este ejercicio destaca el sistema de alerta sísmica en teléfonos celulares, que operará de forma simultánea con las alertas tradicionales instaladas en postes y altavoces.

Durante el simulacro, los usuarios recibirán en sus dispositivos un mensaje acompañado de una alerta sonora. El texto será: “Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

En algunos casos, el aviso puede aparecer con leyendas como “alerta máxima” o “alerta extrema”, términos homologados a nivel internacional para indicar el nivel más alto de advertencia.

El sistema de alertamiento en celulares no requiere la instalación de aplicaciones ni registros previos para su funcionamiento inmediato. A diferencia de otros servicios privados, este mecanismo permite enviar notificaciones de manera simultánea a todos los dispositivos que se encuentren dentro de una zona geográfica determinada, sin importar la compañía telefónica o el lugar de origen del número.

¿Sonará la alerta sísmica en celulares no registrados?

Esta tecnología evita retrasos o saturación en la entrega de mensajes, lo que garantiza que la alerta llegue al mismo tiempo a millones de usuarios. Además, puede ampliarse para su uso en otro tipo de emergencias, según lo determinen la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades locales.

En este contexto, para el simulacro del 6 de mayo, los usuarios sí recibirán la alerta sísmica en sus celulares aunque no hayan registrado su línea telefónica.

Sin embargo, el panorama cambia hacia adelante. El registro de líneas móviles en México es obligatorio desde el 9 de enero de 2026 y tiene como fecha límite el 30 de junio. De acuerdo con las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos los usuarios, de prepago y pospago, deben vincular su número con su CURP.

Las autoridades han señalado que, en futuros ejercicios como el simulacro nacional de septiembre, los dispositivos que no estén registrados podrían enfrentar restricciones en el servicio, lo que impediría recibir este tipo de alertas.

Además, no cumplir con el registro puede derivar en la suspensión de la línea, la pérdida del número telefónico y limitaciones en trámites que requieren verificación por mensaje, como operaciones bancarias o cambios de compañía.

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