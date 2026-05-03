Simulacro Nacional 2026: ¿Cuánto Tiempo Suena la Alerta Sísmica?

Todo está listo para el Primer Simulacro Nacional 2026, que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en N+ te decimos ¿cuánto tiempo suena la alerta sísmica?

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En promedio, la alerta sísmica emitida por los altavoces públicos operados por el C5 suelen tener una duración de 60 segundos.

Dicho tiempo coincide con la duración estándar del sonido de alerta que emite el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para que de esta forma, tengan oportunidad la población de evacuar o replegarse antes de que se perciba o sienta el sismo.

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Con información de N+

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